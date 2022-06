Bradley Cooper, cocaina e alcool prima di Una notte da leoni: "Ero perso"

Nel corso del podcast Smartless, condotto da Jason Bateman, Bradley Cooper ha parlato del proprio passato di alcoolista e dipendente dagli stupefacenti; Una notte da leoni è stato un film di fondamentale importanza per cambiare strada.

Come riportato da Entertainment Weekly, è stato Una notte da leoni a cambiare le abitudini di vita di Bradley Cooper che, allora, provava a darsi da fare a Hollywood combattendo, allo stesso tempo, la sua dipendenza da alcoolici e stupefacenti. Estrema importanza nel processo di "redenzione" dell'attore e regista l'ha rivestita anche Will Arnett.

Nel 2004, Arnett si fermò a casa di Cooper, notando che era tardo pomeriggio e che non aveva ancora fatto uscire i suoi cani per i loro bisogni. "È stata la prima volta che ho capito di avere un problema con le droghe e l'alcool", ha detto Cooper. "È stato Will a dirmelo, non lo dimenticherò mai... Ha cambiato tutta la mia vita".

Cooper racconta che in quel periodo si trovava in un luogo buio, con "zero autostima" e in lotta con i suoi demoni. "Ero così perso", ha detto. "E poi ero dipendente dalla cocaina, e questa era l'altra cosa... Mi sono reciso il tendine d'Achille subito dopo essere stato licenziato e aver abbandonato Alias".

Bateman ha fatto notare che Cooper è ora l'antitesi del se stesso di un tempo: caloroso, premuroso e generoso. Cooper attribuisce questo aspetto della sua vita al fatto di aver toccato il fondo prima di raggiungere la fama.

"Ho avuto il vantaggio di averlo fatto a 29 anni", ha spiegato Cooper. "Pensavo di avercela fatta quando ho fatto la pubblicità di Wendy's. In termini di successo, è stato allora che ce l'ho fatta. Ma trasferendomi a Los Angeles per Alias, mi sentivo come se fossi tornato al liceo. Non riuscivo a entrare in nessun locale, nessuna ragazza voleva guardarmi. Ero totalmente depresso. Avevo 36 anni quando ho girato Una notte da leoni, quindi ho dovuto affrontare tutte queste cose prima che la fama entrasse nella mia vita quotidiana".

Arnett si è detto d'accordo con Cooper: "Hai vissuto questa metamorfosi prima di Una notte da leoni. Avere quelle realizzazioni e quel cambiamento ti ha permesso di... Questo che ti ha aperto e ti ha permesso di essere te stesso".

Cooper ha ribadito che l'incidente che ha provocato questa metamorfosi è stato tutto merito di Arnett. "Ho sicuramente fatto grandi passi avanti dai 29 ai 34 anni, quando sono stato almeno in grado di stare di fronte a qualcuno e respirare, ascoltare e parlare", ha riflettuto. "Will è il motivo per cui ho deciso di cambiare la mia vita".