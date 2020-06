Una notte da leoni 2: stasera su Italia 1 il secondo film della saga diretta da Todd Phillips

Phil, Stu e Alan tornano stasera su Italia 1, alle 21:30, con Una notte da leoni 2, secondo capitolo della saga comica, diretto nel 2011, a due anni di distanza dal successo del primo, ancora da Todd Phillips.

Phil, Stu, Alan e Doug decidono di fare un viaggio nell'esotica Tailandia per festeggiare il matrimonio di Stu. Dopo l'indimenticabile addio al celibato di Las Vegas, Stu non ha intenzione di ripetere l'esperienza e ha deciso di optare per un tranquillo brunch pre-matrimonio. Le cose, però, non andranno come previsto. Ciò che accadde a Las Vegas rimane a Las Vegas, ma ciò che accadrà a Bangkok è inimmaginabile.

Il trio comico d'eccezione formato da Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis torna per un'avventura ancora più fuori di testa. E anche questa volta, nonostante critici ancora più "cattivi" e due nomination ai Razzie Awards, il film si rivela un successo di pubblico, diventando record di incassi all'esordio per una commedia (e battendo pure i Simpson).