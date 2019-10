Una mamma per amica, set della serie aperto al pubblico a Natale!

Una mamma per amica: Alexis Bledel e Lauren Graham in una foto promozionale del revival

Una mamma per amica, i set della serie targata Warner Bros. aprono le porte al pubblico durante le feste di Natale, precisamente dal 21 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. Come segnala anche il sito Delish, l'offerta prevede la scelta fra tre diversi tour (Basic Studio Tour, Classics Made Here Tour and Deluxe Tour), e si potrà visitare anche l'iconica dimora delle Gilmore Girls.

Stars Hollow, popolazione 10.000 abitanti circa, vi dà il benvenuto.

La ridente cittadina fittizia del Connecticut, situata in realtà nei pressi dei Warner Bros. Studios di Burbank, California, è pronta ad accogliere nuovi visitatori durante le vacanze di Natale 2019.

I fortunati turisti potranno curiosare tra le strade della città, fare un salto al locale di Luke, pranzare a casa di Lorelai e Rory con pizza, pop tart e l'immancabile "caffè, caffè, caffè!", e ammirare il gazebo teatro di tanti momenti emblematici dello show.

Secondo quanto riportato da Insider, i prezzi dei biglietti possono variare dai 57 ai 69 $ per gli adulti, mentre per i bambini dagli 8 ai 12 anni la cifra si aggirerebbe intorno ai 59$ (i bambini sotto gli 8 anni non sono ammessi). Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale dei Warner Bros. Studios.