Una mamma per amica, Lauren Graham: "I fan mi dicono che la serie fa addormentare i loro cani"

Una mamma per amica è un cult del piccolo schermo ormai, nel mondo umano e anche in quello animale, come riferisce la star Lauren Graham.

Gli effetti di Una mamma per amica non agiscono solo sulle persone, Secondo Lauren Graham, la serie farebbe prender sonno ai cani, ed è per questo motivo che molti fan la usano come sottofondo per tenere a bada i loro fedeli amici troppo agitati.

La serie incentrata sulla relazione speciale madre/figlia che ha emozionato tanti spettatori avrà sempre un posto speciale nel cuore di Lauren Graham, ma a volte la reazione dei fan è strana, come ha ammesso l'attrice ospite del Tonight Show con Jimmy Fallon.

"Da un lato, la gente mi dice: 'Mi hai cresciuto'. E io penso: 'Spero che ci fossero altri adulti coinvolti!'. Dall'altro lato ci sono persone che dicono, 'Oh, la metto solo in sottofondo. Fa addormentare il mio cane. Non la ascoltiamo nemmeno più. È solo musica di sottofondo.'" ha raccontato divertita.

Lauren Graham e Alexis Bledel, madre e figlia sullo schermo

La svolta lavorativa

Quando la creatrice e showrunner di Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino, offrì a Graham il ruolo da protagonista della spiritosa madre single Lorelai Gilmore, l'attrice lavorava stabilmente in TV da oltre cinque anni, comparendo in ruoli secondari nella soap All My Children e nelle serie Good Company e Townies. Ma Una mamma per amica le ha regalato un successo enorme e permettendole di dar vita a una carriera parallela come scrittrice.

Il sorriso di Lauren Graham

Dopo essere diventata vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati, la serie ha visto un revival in quattro episodi nel 2026. Di fronte alla possibilità di tornare ancora una volta a Stars Hollow, Lauren Graham ha detto: "Lo farei. Direi sempre di sì, perché è il miglior ruolo che mi sia mai stato offerto e ho adorato interpretato. È stato il materiale perfetto al momento perfetto con l'autrice perfetta, e significa così tanto per me."

I membri del cast di Una mamma per amica sono così amati che anche ad anni di distanza dalla fine dello show i fan chiedono a gran voce di vedere Lorelai, Rory (Alexis Bledel), Emily (Kelly Bishop), Luke (Scott Patterson) e gli altri riunirsi. Chissà che non ci sia spazio per un nuovo revival in futuro, per la gioia dei cani e dei loro padroni.