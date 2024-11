Una Mamma per Amica, Amy Sherman-Palladino spiega il legame della serie con l'autunno

La creatrice di Una Mamma per Amica ha parlato di come la serie sembra conquistare maggiormente l'attenzione degli spettatori durante l'autunno.

Amy Sherman-Palladino, creatrice della serie, ha commentato il legame tra il successo della sua serie Una Mamma Per Amica e l'autunno.

Come ricorda The Hollywood Reporter, lo show con star Lauren Graham e Alexis Bledel ben la metà delle apparizioni del titolo nelle classifiche dei 10 show più visti nei cataloghi dello streaming, dal 2021 al 2023, sono avvenute dall'inizio di settembre alla fine dell'anno.

I cambiamenti stagionali

Una mamma per amica, dal 2021 al 2023, ha avuto la sua settimana migliore per quanto riguarda le visualizzazioni alla fine di settembre-ottobre ogni anno.

Nel 2024, lo show è entrato nella top 10 dei titoli più visti per sei volte, di cui cinque dal 2 settembre al 6 ottobre.

Tutte le sette stagioni della serie su Netflix, inoltre, hanno ottenuto un +46% di visualizzazioni nella seconda metà del 2023 rispetto ai mesi precedenti.

Nessun altro show, secondo i dati in possesso di The Hollywood Reporter, subisce questi cambiamenti in base alle stagioni.

Una mamma per amica e le Gilmore Girls: 7 motivi per cui non si può smettere di amarle

La spiegazione della creatrice

Amy Sherman-Palladino, intervistata dal magazine, ha scherzato dichiarando: "Ho fatto diventare una regola il fatto che dovessimo arrivare sugli schermi in contemporanea con i pumpkin spice latte. Non appena erano disponibili, noi arrivavamo". La creatrice della serie ha poi aggiunto che non è totalmente sorpresa: "Se le persone si sintonizzavano perché era comfort food e ne traevano conforto, ha senso che ci sia un momento in cui rispetti quella promessa e per quello le persone si sintonizzano".

Amy ha quindi ricordato come, poco dopo aver avuto il via libera alla produzione di Una Mamma per Amica, insieme al marito Dan Palladino ha fatto un viaggio in Connecticut in autunno, scoprendo quell'atmosfera unica che quasi le sembrava ridicola, convincendosi che le persone non potessero realmente vivere così: "Ma in alcuni posti lo fanno, e quello mi ha alimentata dal punto di vista creativo per il resto dello show. La maggior parte dello show è su Lorelai che crea questo mondo in cui lei e sua figlia possono entrambe crescere insieme".

L'ideatrice di Una Mamma per Amica ha sottolineato: "Si tratta del cambiamento più drastico, dall'estate all'autunno. Si tratta della temperatura, ma è anche una questione visiva e sembrava questo fosse quel tipo di posto, se stessi affrontando quel percorso, ed è dove l'ho ambientato. E quando abbiamo girato il pilot, era autunno, faceva freddo e trasmetteva quella sensazione, quindi è diventata in un certo senso la nostra cosa".