Una Mamma per Amica, Lauren Graham spera in "un film di Natale in stile Downton Abbey"

La cerimonia di consegna degli Emmy Awards ha regalato ai fan un'inattesa reunion di Una Mamma per Amica con l'apparizione sul palco di Alexis Bledel e Lauren Graham.

L'interprete di Lorelai, in una nuova intervista, ha ora ammesso che ha da tempo un'idea per un film.

L'idea di Lauren Graham per un film

Parlando ai microfoni di The Hollywood Reporter, Lauren Graham ha ammesso di essere ancora sorpresa dalla popolarità di Una mamma per amica dopo tutti questi anni. La star dello show creato da Amy Sherman, poco prima della cerimonia degli Emmy, ha quindi dichiarato: "Ho pensato avessimo chiuso con quella conversazione, e mi sono resa conto che non è così. Ma lo sto dicendo da molto tempo che penso avrebbe senso realizzare un film di Natale come era tradizione per Downton Abbey o quel tipo di serie che si sono concluse, ma poi regalavano una specie di reunion, specialmente nel periodo delle feste". Graham ha ribadito: "Credo che quello sarebbe adatto a Una Mamma per Amica".

A sostegno della sua idea c'è inoltre la convinzione che negli Stati Uniti "non ci sia una programmazione delle feste adeguata alle richieste", ricordando che le partite di football non possono essere considerate particolarmente 'festive'.

Il ritorno di Stars Hollow sugli schermi

La serie Una Mamma per Amica si è conclusa dopo 7 stagioni nel 2007 e nel 2016, grazie a Netflix, il mondo di Stars Hollow è tornato sugli schermi con una miniserie in quattro parti, una per ogni stagione. Nelle puntate si raccontava un nuovo capitolo del racconto, dando spazio a matrimoni, amicizie, amori e ritorni dal passato.

La storia di Lorelai e sua figlia Rory si era comunque conclusa con una rivelazione che avrebbe potuto aprire la porta a una continuazione del racconto. I fan, tuttavia, attualmente possono solo attendere l'arrivo di un documentario, intitolato Searching for Stars Hollow, che sarà prodotto da Jim Demonakos e rivelerà come lo show originale ha preso vita, l'impatto che ha avuto sulle diverse generazioni e il suo impatto sulla società e sulla cultura.