Una mamma per amica: agli Emmy va in scena l'irresistibile reunion tra Lorelai e Rory Gilmore

Lauren Graham e Alexis Bledel si sono ritrovate insieme sul palco degli Emmy 2025 dove ieri notte si è svolta la cerimonia di premiazione, ed è subito nostalgia...

A sorpresa, Lauren Graham e Alexis Bledel - le celebri interpreti di Lorelai e Rory Gilmore - si sono ritrovate insieme sul red carpet degli Emmy Awards 2025, offrendo ai fan un piccolo ma intenso momento di nostalgia di Una mamma per amica.

Le due protagoniste hanno poi presentato il premio per la miglior sceneggiatura in una serie comedy, evocando l'atmosfera delle scale di casa Gilmore. Graham ha scherzato: "Venticinque anni fa iniziava Una mamma per amica, e da allora sembra che abbia preso in ostaggio la stagione autunnale" - un richiamo al modo in cui la serie faceva dell'autunno e delle sue atmosfere un elemento centrale.

In termini puramente estetici e di fashion design, Lauren Graham ha optato per un abito nero con tagli strategici, mentre Alexis Bledel ha brillato con un vestito senza spalline in argento scintillante.

Una mamma per amica: un'immagine di Lauren Graham e Alexis Bledel

Una mamma per amica, nuovi episodi in vista?

Quanto a una vera nuova reunion, la domanda è rimasta aperta. Graham ha espresso interesse per uno speciale di Natale - "non nuovi episodi, ma giusto per rivedere tutti di nuovo insieme" - mentre la creatrice Amy Sherman-Palladino ha confermato che al momento non sono in corso trattative concrete per un ritorno in scena dei personaggi.

Invece, tra non molto arriverà un documentario per celebrare i 25 anni della serie. Il progetto, intitolato Searching For Stars Hollow, è stato ideato per celebrare la ricorrenza dell'amata serie e offrirà uno sguardo approfondito sulla sua influenza culturale, con testimonianze esclusive di attori, sceneggiatori, registi e altri membri fondamentali della produzione.

Il film, prodotto da Ink On Paper Studios, esplorerà il ruolo che Una mamma per amica ha avuto nella televisione americana e nella vita dei suoi spettatori. Secondo il comunicato ufficiale, saranno incluse interviste inedite con il cast principale e secondario, oltre a storie di backstage mai rivelate. Oltre a Kelly Bishop, indimenticabile interprete di Emily Gilmore, parteciperanno anche Jared Padalecki, Chad Michael Murray, Keiko Agena, Sally Struthers, Liz Torres, Emily Kuroda, Rose Abdoo e molti altri. Accanto a loro, anche registi e sceneggiatori come Jamie Babbit e Stan Zimmerman, oltre ai direttori del casting che contribuirono a dare forma all'universo di Stars Hollow.

Una mamma per amica: di nuovo insieme, Alexis Bledel insieme a Lauren Graham in una scena

Il successo duraturo della serie e il revival

Una mamma per amica, ideata da Amy Sherman-Palladino, ha debuttato nel 2000 ed è rimasta in onda fino al 2007 per un totale di sette stagioni. Al centro della storia c'era il legame speciale tra Lorelai Gilmore, madre single interpretata da Lauren Graham, e la figlia Rory, portata sullo schermo da Alexis Bledel.

Ambientata nella pittoresca cittadina immaginaria di Stars Hollow, la serie ha conquistato il pubblico grazie al suo mix unico di dialoghi serrati, riferimenti pop e momenti carichi di emozione. Attori come Melissa McCarthy, Scott Patterson, Sean Gunn ed Edward Herrmann hanno contribuito a renderla un cult assoluto, capace di generare una comunità di fan che ancora oggi discute e celebra i suoi personaggi. Nel 2016 è stato prodotto un revival di quattro episodi intitolato Una mamma per amica: di nuovo insieme.