Una mamma per amica: Keiko Agena spiega perché non era amica di Alexis Bledel nella vita reale

Migliori amiche sullo schermo, ma non nella vita. L'attrice di Una mamma per amica, Keiko Agena, che ha interpretato la migliore amica di Rory Gilmore, Lane Kim, nell'amata serie tv, ha riflettuto sulla sua relazione nella vita reale con Alexis Bledel in una nuova intervista con il co-protagonista Scott Patterson nel suo podcast I Am All In.

Una mamma per amica: un'immagine di Keiko Agena e Alexis Bledel

Pur essendo in buoni rapporti con Alexis Bledel, Keiko Agena ha ammesso di non aver fatto "lo sforzo necessario" per essere amica di Bledel fuori dal set:

"Vorrei che la nostra amicizia fosse stata più stretta. Probabilmente ha avuto molto a che fare con il fatto che non facessi lo sforzo che avrei dovuto."

Keiko Agena specifica che Alexis Bledel e Lauren Graham, figlia e madre in Una mamma per amica "lavoravano così tante ore che il loro tempo libero, ho pensato, era così prezioso per loro e non volevo inserirmi in quel momento della loro vita."

Tuttavia, un po' di chimica nella vita reale si è fatta strada nel rapporto tra Lane e Rory sullo schermo. "Alexis è una persona così meravigliosa, non appena la conosci ti rendi conto che è una persona intelligente e speciale" ha spiegato Keiko Agena. "E penso che ci sia una parte di me che si è sentita subito protettiva nei suoi confronti come collega, avendo riconosciuto quanto sia unica come persona. Questo è stato qualcosa di istintivo, e penso che probabilmente si noti nel modo in cui i nostri personaggi si relazionano l'uno con l'altro, traspare che ci piacciamo e ci rispettiamo fin dall'inizio".