Una famiglia vincente: un nuovo trailer del film sulle note di un brano di Beyonce

Il film Una famiglia vincente - King Richard arriverà nelle sale americane e su HBO Max il 19 novembre e il nuovo trailer è accompagnato dal brano di Beyonce intitolato Be Alive.

Nel video si vede cosa accade quando il padre di Venus e Serena Williams si rende conto del grande talento come tenniste delle figlie, scontrandosi con chi non crede nelle due ragazze, usando metodi di allenamento che sfidano le tradizioni e dovendo fare i conti con le emozioni delle due teenager.

Will Smith sarà il protagonista del progetto biografico Una famiglia vincente - King Richard prodotto da Warner Bros. e diretto da Reinaldo Marcus Green. Nel cast di ci sono anche Aunjanue Ellis nel ruolo di Brandi Williams, e Saniyya Disney e Demi Singleton rispettivamente nella parte di Venus e Serena.

Tra gli interpreti del lungometraggio ci sono inoltre Jon Bernthal, Tony Goldwyn e Dylan McDermott.

La sceneggiatura firmata da Zach Baylin seguirà l'ascesa al successo nel mondo dello sport di Venus e Serena Williams, con ben 30 titoli del Grande Slam e 4 medaglie olimpiche, e il ruolo centrale del padre.