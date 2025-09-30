Una battaglia dopo l'altra: Teyana Taylor svela l'incipit alternativo e le altre scene epiche eliminate

Ecco come si sarebbe dovuto aprire il film di Paul Thomas Anderson che ha segnato la miglior apertura al botteghino per l'autore di Magnolia e Boogie Nights.

La protagonista femminile di Una battaglia dopo l'altra, Teyana Taylor, ha svelato che l'apertura del film era radicalmente diversa da quella vista al cinema, dove il film ha debuttato lo scorso weekend segnando la miglior apertura di sempre per un'opera di Paul Thomas Anderson, e che il film conteneva diverse epiche scene poi tagliate in fase di montaggio.

Il thriller politico di Paul Thomas Anderson, che analizziamo nella nostra recensione di Una battaglia dopo l'altra, vede la star Leonardo DiCaprio nei panni di un ex rivoluzionario in missione per salvare la figlia adolescente, rapita da un militare corrotto. Tra le performance più apprezzate c'è quella di Teyana Taylor nei panni di Perfidia Beverly Hills, figura complessa e sfaccettata.

L'attrice ha svelato alcuni retroscena del film nel corso di un'intervista a Collider in cui ha svelato le scene tagliate, che a quanto pare non sarebbero poche.

Leonardo DiCaprio imbraccia il fucile

Come iniziava in origine Una battaglia dopo l'altra?

Ecco come Teyana Taylor ha descritto l'incipit originario del film di Paul Thomas Anderson:

"Inizialmente avevamo una scena iniziale diversa. Adesso vedete me rivolta a Sean, ma avevamo anche una versione che aderiva al punto di vista di Sean. Ma la scena più importante, che mi ha davvero rattristato vedere tagliata, è stata quella in cui Deandra raggiunge Willa, Perfidia la chiama e le dice, 'Vai a prendere la mia bambina'. Capisci cosa intendo? 'Corri'. Perfidia ha fatto quello che ha fatto, ma le ha sicuramente fatto quella chiamata come migliore amica".

Le altre scene tagliate

Non è stato solo il prologo originale del film a finire in sala di montaggio. Teyana Taylor ha anche anticipato una scena particolarmente ricca di azione che avrebbe voluto vedere nella versione finale. Il motivo? "Perché ci sono io che salto la recinzione con la pistola in mano... ero nella miglior versione Tom Cruise. Ridatemi quella scena!"

Sean Penn si dimostra violento nei confronti di Teyana Taylor

Sottolineando quanto materiale inedito esista, l'attrice ha aggiunto: "Sapete, Paul Thomas Anderson ha due versioni di questo film. Se volesse realizzare un altro film con le scene eliminate, potrebbe farlo". Dichiarazione che potrebbe presto innescare la richiesta per una versione extendended o per un director's cut da parte dei fan di Paul Thomas Anderson, anche se al momento è prematuro parlarne. Il cammino di Una battaglia dopo l'altra nei cinema sarà ancora lungo, almeno così ci auguriamo.