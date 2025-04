Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio e Teyana Taylor armati e pericolosi nei poster

Leonardo DiCaprio e Teyana Taylor sfoderano le armi nei character poster di Una battaglia dopo l'altra, nuova fatica di Paul Thomas Anderson in uscita nei cinema italiani il 25 settembre con Warner Bros.

Secondo adattamento di Thomas Pynchon per Anderson dopo Vizio di forma, nonché suo primo film da Licorice Pizza del 2021, Una battaglia dopo l'altra vede Leonardo DiCaprio nei panni di Bob Ferguson, un ex hippie degli anni '60 il cui passato da rivoluzionario e la cui famiglia separata tornano a perseguitarlo, mettendo a repentaglio il futuro di sua figlia.

Nel poster dedicato al suo personaggio, DiCaprio sembra pronto a sparare a distanza, forse a un bersaglio in fuga. Teyana Taylor interpreta Profidia, visibilmente incinta e scatenata mentre si prepara a sparare una pioggia di proiettili.

Il poster di Leonardo DiCaprio

Teyana Teylor è incinta nel poster

Cosa dobbiamo aspettarci

Fanno parte del cast di Una battaglia dopo l'altra anche Chase Infiniti, Sean Penn, Regina Hall, Alana Haim, Wood Harris, Benicio Del Toro e Shayna McHale.

Finora Warner Bros. non avrebbe nascosto la sua preoccupazione nei confronti del film, troppo strano e di nicchia per recuperare il budget investito, tanto da sottoporlo a numerose proiezioni di prova. Vista la data di uscita, sono in molti a prevedere un debutto in prima mondiale alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.

Secondo quando anticipato a interpretare il "cattivo" della storia sarà il veterano Sean Penn, qui nei panni del Colonello Steven J. Lockjaw, suprematista bianco che in passato ha avuto una relazione con il personaggio di Teyana Taylor. Alla fine lei lo lascia, intrecciando una relazione con Leonardo DiCaprio, ed è allora che Lockjaw cerca di rintracciarli entrambi arrivando a rapire la loro figlioletta. Una battaglia dopo l'altra è descritto come un "film di inseguimenti epico" ricco di elementi comici, perfino slapstick, e dark humor.