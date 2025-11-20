Una battaglia dopo l'altra, Jennifer Lawrence: "È il film migliore che abbia mai visto"

Jennifer Lawrence ha partecipato all'episodio BAFTA Playback prodotto da BAFTA e Samsung e ha parlato dell'ultimo film che l'ha colpita in maniera particolare, Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson.

Dopo aver ripercorso i momenti salienti della propria carriera, Lawrence ha condiviso l'emozione vissua in sala durante la visione dell'ultimo lungometraggio di uno dei grandi registi contemporanei.

Jennifer Lawrence incantata da Una battaglia dopo l'altra

"È il miglior film che abbia mai visto. Una battaglia dopo l'altra" racconta Lawrence "Non riesco a ricordare un momento in cui abbia mai avuto un'esperienza simile al cinema, e che fosse condivisa" ha dichiarato l'attrice.

"Quando è finito, tutti hanno applaudito. Continuavo a ringraziare mio marito ancora e ancora e ancora, perché aveva prenotato i biglietti due settimane prima, e non riuscivo a dire altro se non grazie per quell'esperienza".

Chase Infiniti in una scena di Una battaglia dopo l'altra

Lawrence ha invitato gli spettatori a vederlo nelle sale: "Dovete vederlo al cinema. Penso che sia un ritmo impossibile da sostenere. Non c'è un minuto di troppo, in nessun momento rallenta. Ha così tanti personaggi dentro di sé, e sono tutti così viscerali, così reali... è tutto così vivo e tu sei dentro il film. Ogni personaggio: li conosci, li vedi" ha concluso, lodando le interpretazioni di Leonardo DiCaprio e Sean Penn.

La storia di Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson

Il nuovo film di PTA segue le vicende di un ex rivoluzionario (Leonardo DiCaprio) costretto a tornare nella sua precedente vita di combattente quando lui e la figlia (Chase Infiniti) diventano il bersaglio di un ufficiale militare corrotto (Sean Penn).

Ampiamente acclamato dalla critica e anche dal pubblico in sala che l'ha accolto con grande entusiasmo, il film è tra quelli papabili per la prossima Notte degli Oscar e in generale nella stagione dei premi. Nel cast, oltre ai protagonisti Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Chase Infiniti, recitano anche Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Alana Haim, Wood Harris e Tony Goldwyn.