Una battaglia dopo l'altra: svelata la data di uscita su HBO Max in Italia

Il film con star Leonardo DiCaprio diretto da Paul Thomas Anderson è in corsa ai Golden Globes e punta alle nomination agli Oscar.

Il film Una battaglia dopo l'altra sta per arrivare in streaming anche in Italia: HBO Max ha infatti annunciato che il debutto avverrà a livello globale in esclusiva il 19 dicembre, mentre nel nostro paese sarà disponibile a partire dal 13 gennaio, giorno in cui la piattaforma debutterà sul nostro mercato.

Il progetto è uno dei più apprezzati, dal pubblico e dalla critica, di questa stagione cinematografica ed è tra i titoli indicati come tra i favoriti alla corsa agli Oscar.

Cosa racconta Una battaglia dopo l'altra

Il film è stato scritto, diretto e prodotto da Paul Thomas Anderson.

Una battaglia dopo l'altra (di cui potete leggere la nostra recensione), racconta la storia del rivoluzionario in declino Bob (Leonardo DiCaprio), che vive in uno stato di paranoia da sballo, sopravvivendo lontano dalla civiltà con sua figlia Willa (Chase Infiniti), giovane vivace e indipendente. Quando il suo nemico di lunga data (Sean Penn) riemerge dopo 16 anni e lei scompare, l'ex radicale si affanna per trovarla, con padre e figlia che affrontano le conseguenze del suo passato.

Nel cast ci sono anche Benicio del Toro e Regina Hall.

La corsa verso gli Oscar

Una battaglia dopo l'altra guida le nomination ai Golden Globe con ben nove candidature, tra cui quella per Miglior Film - Musical/Commedia, e pochi giorni fa è stato premiato come miglior film dell'anno anche dalla National Board of Review, conquistando inoltre i riconoscimenti per la miglior regia, quello per il miglior attore protagonista, andato a Leonardo DiCaprio, non protagonista, che ha visto premiato Benicio Del Toro, e miglior rivelazione per Chase Infiniti.

In precedenza il lungometraggio aveva conquistato il premio per il miglior film ai Gotham Awards, replicando il successo in occasione dei New York Film Critics Circle Awards 2025.

Su HBO Max il film di Paul Thomas Anderson sarà inoltre disponibile nella versione con la Lingua dei Segni Americana (ASL), interpretata dal Deaf ASL Interpreter Otis Jones (Godzilla vs Kong: The New Empire with ASL, It: Welcome to Derry with ASL) e diretta da Giovanni Maucere (Superman with ASL).