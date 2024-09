Un tipo imprevedibile 2: al via le riprese del sequel con Adam Sandler

Sono ufficialmente iniziate le riprese del sequel della commedia anni '90, Un tipo imprevedibile. Ad annunciarlo è stato il protagonista Adam Sandler tramite il suo profilo Instagram. "Non è finita. Per come la vedo io... abbiamo appena iniziato", ha scritto l'attore in un post.

Sandler e Netflix hanno pubblicato una foto del guardaroba dal set del sequel, che mostra la maglia della squadra di hockey su ghiaccio Boston Bruins, indossata da Sandler nel film.

Un tipo imprevedibile 2 è il sequel della commedia del 1996 diretta da Dennis Dugan. Il film segue Happy Gilmore, un giocatore di hockey su ghiaccio di scarso successo che scopre di avere un talento per il golf. Happy inizia a partecipare a tornei di golf per raccogliere abbastanza denaro da fermare il pignoramento della casa della nonna.

Un cameo speciale

All'inizio di quest'anno Netflix ha dato il via libera al sequel e Sandler ha lasciato intendere che il giocatore di football americano Travis Kelce avrebbe avuto un cameo nel nuovo film.

"Abbiamo in serbo una cosa bella per Travis", ha detto Sandler al Tonight Show il mese scorso. "Verrà a trovarci". E ha continuato: "È un ragazzo molto simpatico. Voi ragazzi lo amereste nella vita reale. È un ragazzo grande e bello. Divertente e fico da morire. È uno stallone".

Sandler, che secondo quanto riferito è coautore della sceneggiatura insieme a Tim Herlihy, ha anche fatto intendere che i giocatori di golf professionisti faranno dei camei nel corso del film.

La Universal Pictures ha distribuito il primo film, diretto da Dennis Dugan, che ha incassato oltre 82 milioni di dollari in tutto il mondo ed è tuttora un cult. Il titolo originale era interpretato anche da Christopher McDonald, Julie Bowen, Frances Bay, Carl Weathers, Allen Covert, Kevin Nealon, Peter Kelamis, Richard Kiel, Dennis Dugan, Joe Flaherty e Jared Snellenberg. Happy Gilmore includeva anche camei di Lee Trevino, Verne Lundquist, Mark Lye, Ben Stiller e Bob Barker.