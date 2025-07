Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler ha voluto fortemente Julie Bowen come protagonista nel sequel

Julie Bowen è entusiasta di tornare a interpretare uno dei suoi ruoli più iconici a distanza di quasi trent'anni. L'attrice riprenderà infatti il personaggio di Virginia Venit nel tanto atteso sequel Un tipo imprevedibile 2.

Nel film originale del 1996, Virginia era una rappresentante del tour di golf professionale e l'interesse romantico del protagonista interpretato da Adam Sandler.

Julie Bowen felice di tornare in Un tipo imprevedibile 2

Parlando al podcast Inside of You, riportato da Variety, Bowen ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla proposta di tornare: "Non pensavo minimamente che mi avrebbero richiamata", ha confessato. "Onestamente pensavo che avrebbero scelto una donna più giovane per Un tipo imprevedibile 2".

Un tipo imprevedibile: Christopher McDonald, Julie Bowen e Adam Sandler in una scena

Adam Sandler però ha voluto rassicurarla, sottolineando quanto il suo personaggio sia ancora centrale nella storia: "Adam mi ha detto: 'Smettila di dirlo. Sei tu il cuore del film'", ha raccontato Bowen, aggiungendo che, pur avendo meno spazio rispetto al primo capitolo, il suo ruolo rimane fondamentale.

Bowen e Sandler avevano già lavorato insieme di recente nella commedia Hubie Halloween del 2020, un'ulteriore conferma del legame professionale e personale che li unisce.

L'attrice ha anche ricordato un aneddoto legato al primo provino per Un tipo imprevedibile: "Dopo l'audizione, ho visto che erano sollevati. Mi hanno detto: 'Alcune delle attrici erano così aggressivamente sexy...' e io ho risposto: 'È un problema?'".

Il sequel vedrà il ritorno anche di Christopher McDonald, interprete dello storico antagonista Shooter McGavin. Al cast si aggiungono nomi nuovi come Travis Kelce, Bad Bunny, Kid Cudi e Benny Safdie, regista di Uncut Gems, altro progetto di successo con Sandler.

La sceneggiatura di Un tipo imprevedibile 2 è stata scritta da Adam Sandler insieme a Tim Herlihy, già autore del primo film. Alla regia ci sarà Kyle Newacheck (Workaholics, What We Do in the Shadows), che aveva già diretto Sandler nella commedia Netflix Murder Mystery del 2019.

La conferma ufficiale del sequel è arrivata nel 2024, quando McDonald ha rivelato ai microfoni di 92.3 The Fan di aver letto in anteprima la sceneggiatura: "Ho incontrato Adam un paio di settimane fa e mi ha detto: 'McDonald, questo ti piacerà'. Mi ha mostrato la prima bozza e... i fan lo vogliono, dannazione!"

Adam Sandler, intanto, continua la sua collaborazione di successo con Netflix, dove ha già prodotto e interpretato film come Leo, Non sei invitato al mio Bat Mitzvah, Hustle e i due capitoli di Murder Mystery.