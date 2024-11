Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler e Ben Stiller avvistati sul set del sequel

Le riprese di Un tipo imprevedibile 2, la commedia sportiva diretta da Dennis Dugan e uscita nelle sale nel 1996, sono in corso da alcune settimane e ora compaiono le prime immagini di Adam Sandler e Ben Stiller nuovamente nei panni di Happy Gilmore e Hal, sul set del film a Kearny, New Jersey.

Il personaggio di Stiller era l'infermiere falso e subdolo, che aveva mentito a Happy (Sandler) sul trattamento riservato a sua nonna nella casa di riposo. Nella foto, non indossa più la sua uniforme da infermiere, ad eccezione del badge con il nome, ma con una camicia blu abbottonata, un gilet nero, jeans blu, occhiali da aviatore a lente gialla e baffi a ferro di cavallo.

Ritorno sul green

Le foto dal set in New Jersey arrivano online oltre sei mesi dopo che Christopher MacDonald, che interpreta il rivale di Happy Shooter McGavin, aveva rivelato accidentalmente che il sequel era in lavorazione. Il mese successivo, Adam Sandler ha confermato la notizia e Netflix ha informato i media che l'attore avrebbe ripreso il suo ruolo nel primo film.

Oltre a Stiller e MacDonald, sul green di Un tipo imprevedibile ci saranno anche Travis Kelce e Benny Safdie, il co-regista di Diamanti grezzi, che avrà un ruolo 'succoso', come l'ha definito Adam Sandler. Al momento, non è molto chiara l'entità del coinvolgimento di Kelce nel film.

Una star NFL nel sequel

Al Tonight Show di Jimmy Fallon, Adam Sandler aveva confessato di voler includere nel cast la star NFL:"Abbiamo qualcosa di carino per Travis e lui ci farà visita". La star comica ha raccontato anche la trama del sequel:"Il film riprende la storia di un uomo anziano che ha giocato a golf molto tempo fa. Succedono alcune cose nella sua vita, ed è cambiato. È un po' un disastro".

Il primo film includeva nel cast, oltre ad Adam Sandler e Ben Stiller, anche Carl Weathers, Julie Bowen, Allen Covert, Frances Bay e Bob Barker.