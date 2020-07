Un sacco bello: Carlo Verdone, evento speciale al Palo della Morte

Carlo Verdone ha annunciato sui social che l'iconico Palo della Morte del film Un sacco bello, sarà la sede di un evento speciale: venerdì 21 luglio alle 18:30 sarà posta una targa per ricordare il punto in cui Enzo il bullo e Renato Scarpa partirono per la Polonia.

Venti anni fa, il 19 gennaio del 1980, Un sacco bello debuttò nelle sale italiane, era il primo film diretto da Carlo Verdone e fu un subito un grandissimo successo. La pellicola, come ha più volte detto Verdone, raccontava di una Roma estiva solitaria, un omaggio alla sua città che gli valse numerosi riconoscimenti, tra cui il Nastro d'argento come migliore attore esordiente. Oggi Carlo Verdone su social ha invitato tutti i fan del film ad evento speciale che si terrà presso il Palo della Morte, il punto in cui Enzo il bullo e Renato Scarpa partirono per la Polonia. Il Palo è diventato negli anni meta di pellegrinaggio dei numerosi appassionati di Un Sacco bello, con tanto di selfie commemorativi.

Nel post Carlo Verdone esordisce dicendo che in questi giorni ci saranno numerose iniziative che lo coinvolgono: "La prima riguarda Un Sacco Bello: venerdì alle 18,00, in via Giovanni Conti, verrà messa una targa che ricorderà il luogo del 'Palo della Morte' da dove Enzo il bullo parte per la Polonia con Renato Scarpa. Saremo entrambi presenti".

Carlo Verdone, dopo aver assicurato la sua presenza, invita tutti alla proiezione commemorativa del film che si terrà subito dopo al CineVillage Arena Parco Talenti: "Sono molto emozionato per questo tuffo nel passato che celebra una pellicola piena di significati non solo per me ma anche per voi: Un Sacco Bello ha fermato l'ultima immagine di una Roma d'estate poetica, anche nelle sue periferie. Condividere con voi questa giornata ha per me un valore enorme. E vi ringrazio per il bene che avete voluto a questo film". Alla fine una dedica speciale a Ennio Morricone, il grande compositore scomparso in questi giorni: "Dedicherò la giornata ad Ennio Morricone che con le sue musiche ha tanto esaltato questa mia opera prima". Carlo Verdone promette nuove sorprese: "Avrei altre cose da annunciare. Ma fra qualche giorno farò un nuovo post. Meglio non confondervi con troppe date".