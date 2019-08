Carlo Verdone e il Ferragosto 2019 al Palo della Morte: il regista ringrazia i fan (VIDEO)

Carlo Verdone, in occasione di Ferragosto, ha voluto condividere un video in cui ringrazia i fan per l'annuale pellegrinaggio al Palo della Morte.

La star italiana ha pubblicato su Facebook il suo messaggio, accompagnandolo con queste parole: "Domani è Ferragosto. E nel sapere che ancora, anno dopo anno, si svolge, in omaggio al mio primo film "Un sacco bello", il pellegrinaggio al "Palo della Morte " dove il bullo dava appuntamento a Sergio per andare in Polonia, mi riempie di commozione. Nonostante sia un avvenimento immaginario, abbraccio con affetto chi andrà lì per ricordare un momento di poesia legato a Roma. Una Roma deserta e suggestiva come fu in quel lontano agosto di tanti anni fa. Vi voglio bene. Carlo Verdone".

Il regista nel filmato si rivolge a chi oggi andrà in via Conti, dove c'è il famoso Palo di Un sacco bello, dicendo: "Il mio più sincero ringraziamento. Siete dei grandi: andare lì, dalle 10 di mattina fino a mezzogiorno con questo caldo, dove probabilmente il bullo non passerà, perché il bullo è qui, non c'è, però magari in un momento di psicosi collettiva potrete pure vedere una macchina nera con uno con i capelli a banana che passa. Non lo so, potrebbe anche succedere".

Carlo Verdone ha poi proseguito: "Voi state facendo un momento di alto teatro, qua siamo come Samuel Beckett in Aspettando Godot. Aspettate il bullo che forse non arriverà mai, perché non arriverà mai. Però io con il cuore arrivo, con il pensiero e vi ringrazio veramente per l'affetto che mi dimostrate".

L'attore ha infine concluso: "Quel film è stato un omaggio a Roma. Una Roma estiva, solitaria, quando ancora aveva quegli scorci di poesia anche nelle sue periferie. Adesso via Conti non è nemmeno più periferia, è un quartiere come tanti altri, ma all'epoca era una bellissima immagine".

Ecco il video: