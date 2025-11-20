Un professore 3, al via stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la terza stagione

La maturità è alle porte per la 5°B del liceo Da Vinci di Roma. Tra nuovi ingressi, crisi sentimentali e conti in sospeso che tornano dal passato, ecco cosa aspettarci da questa terza stagione, da stasera alle 21.30 su Rai 1.

Il professore di Filosofia che tutti avremmo desiderato avere torna stasera, in prima serata su Rai 1, con i nuovi episodi di Un professore 3. Gli studenti del liceo Da Vinci sono arrivati a un punto di svolta e devono affrontare la maturità, sia a scuola che nella vita. Scelte difficili, decisioni, amori corrisposti e non: sono tante le novità di questa terza stagione, a partire dai nuovi personaggi che sono pronti a sparigliare le carte.

La trama di Un professore 3

Alessandro Gassman è Dante Balestra in Un professore

Al centro di Un professore 3 ritroviamo Dante Balestra (Alessandro Gassmann), sempre diviso tra la cattedra e un'esistenza privata tutt'altro che tranquilla. Il nuovo anno scolastico si apre con alcuni cambiamenti: lui e Simone (Nicolas Maupas) hanno dovuto lasciare la villa e ora vivono con nonna Virginia, Anita invece si è trasferita in una nuova casa insieme a Manuel e Viola. Tra i due le cose non vanno proprio come dovrebbero, ora che la 5ªB si prepara a uno degli appuntamenti più importanti: l'esame di maturità.

Per i ragazzi è il momento di scegliere chi vogliono diventare: una scelta non da poco che mescola paure, desideri e relazioni. Anche per Dante, però, è tempo di guardarsi allo specchio.

Il ritorno dalla madre, il rapporto complicato con Simone, l'arrivo della preside Irene Alessi e del professor Leone Rocci riportano a galla ferite del passato. Come sempre, la filosofia diventa lo strumento con cui interpretare il caos della vita, ma questa volta il primo a doversi fare le domande giuste è proprio il professore.

Le anticipazioni del primo e del secondo episodio di Un professore 3

Un professore 3

I primi due episodi di Un professore 3 in onda stasera su Rai 1 mettono subito in chiaro il nuovo - fragilissimo - equilibrio del mondo di Dante Balestra. Nel primo lo ritroviamo alle prese con il trasloco da Virginia e con un Simone ancora arrabbiato per la separazione da Mimmo.

Anche Anita prova a ricominciare altrove, ma i loro destini si incrociano di nuovo quando il liceo riapre: a scuola arriva la nuova preside, Irene Alessi (Nicole Grimaudo), donna carismatica che Dante conosce in palestra senza immaginare che diventerà il suo capo. Nella classe, intanto, fanno il loro ingresso Greta, studentessa ribelle con un rapporto difficile con la madre, e Zeno, ragazzo cresciuto in una famiglia "fuori dagli schemi".

Nel secondo episodio, la tensione sentimentale tra Dante e Anita esplode in una nuova, inaspettata vicinanza, mentre Irene prova a imporsi come dirigente senza riuscire a gestire davvero la figlia. Entra in scena anche Leone (Dario Aita), nuovo professore di Fisica ed ex allievo di Dante, che porta con sé un passato doloroso e mai chiarito.

Sul fronte dei ragazzi, infine, il ritorno dell'ex di Nina sconvolge Manuel (Damiano Gavino), che si sente tradito e prende una decisione drastica.

Il cast della terza stagione: conferme e new entry

Simone e Manuel nella prima stagione

Il cuore di Un professore 3 resta il suo cast corale, guidato da Alessandro Gassmann. Al suo fianco torna Claudia Pandolfi, ancora una volta Anita, divisa tra il ruolo di madre, la nuova supplenza d'inglese e un sentimento per Dante che non si spegne mai davvero. Sul fronte dei ragazzi ritroviamo Simone alle prese con il ritorno di Thomas e con scelte decisive per il futuro, e Manuel, che vive amori complicati e una distanza sempre carica di emozioni dal suo migliore amico.

Accanto ai volti storici della serie ci sono i nuovi personaggi: Nicole Grimaudo interpreta la nuova preside e possibile "terremoto" nella vita di Dante, mentre Dario Aita è Leone Rocci, il brillante professore di Fisica molto apprezzato dagli studenti, soprattutto da Viola. Tra i banchi troviamo poi Greta, Zeno, Luna, Matteo e Laura, che con le loro storie sentimentali e i loro conflitti interiori ampliano lo sguardo della serie sulle fragilità e i desideri della Generazione Z.

Da quante puntate è composta Un professore 3

La terza stagione di Un professore è composta da 12 episodi, programmati in 6 prime serate su Rai 1 a partire da giovedì 20 novembre 2025. Chi non potrà seguire la serie in diretta potrà recuperare le puntate in streaming e on demand su RaiPlay, dove saranno disponibili gli episodi già trasmessi e i contenuti extra dedicati alla serie.