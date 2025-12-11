Un professore 3 stasera su Rai 1: anticipazioni della trama della quinta puntata

Questa sera, giovedì 11 dicembre, in prima serata su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda il settimo e l'ottavo episodio di Un Professore 3, la serie con Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Nei nuovi episodi, la 5ªB affronta una gita ricca di tensioni, scoperte e momenti imbarazzanti. Tra drammi personali e relazioni inaspettate, ogni studente dovrà fare i conti con sé stesso, in un viaggio che metterà a nudo emozioni e segreti.
Un Professore 3: cosa vedremo questa sera 11 dicembre
La gita a Montecassino sconvolge gli equilibri della 5ªB: Simone si allontana da Thomas dopo aver scoperto le sue bugie, Zeno si perde nel bosco e va in panico, mentre nuove tensioni e relazioni confuse emergono tra i ragazzi. Al ritorno, Greta è a disagio, Simone è in crisi e Zeno vuole lasciare la scuola. Una relazione a tre fallisce, Dante complica involontariamente la situazione con Alba e Anita fa una scoperta che cambia tutto, mentre l'intera classe affronta rapporti ormai mutati.
Episodio 7, San Benedetto: Ora et labora
La 5ªB parte per una gita a Montecassino, un'occasione per studenti e professori di scoprire nuove verità. Simone, dopo aver scoperto la verità sul lavoro di Thomas e non riuscendo a perdonarlo per le menzogne, decide di allontanarsi. Durante la notte, mentre il professore di Fisica porta i ragazzi nel bosco per osservare le stelle, Dante approfitta di un momento di distrazione per restare da solo con Anita.
Nel frattempo, Zeno, che aveva mentito ai genitori per partecipare alla gita, si perde, scatenando le ricerche di Simone e degli altri. Intanto Thomas e Greta si ubriacano e si appartano, mentre Laura, Luna e Matteo decidono di sperimentare un nuovo tipo di relazione, mettendo alla prova dinamiche diverse all'interno del gruppo.
Episodio 8, Kollontaj e l'Eros alato
Dopo la gita, Greta è a disagio con Thomas, Simone è in crisi e Zeno non vuole più tornare a scuola. Manuel capisce che rischia di perdere l'anno e decide di reagire, impegnandosi a recuperare il tempo perduto. La relazione a tre tra Laura, Luna e Matteo fallisce, mentre Dante prova ad aiutare Alba, ma il suo gesto viene frainteso e peggiora la situazione. Viola tenta una sorpresa per Leone per dimostrargli quanto tiene a lui e alla sua materia, ma, vedendolo con Anita, cambia idea.
Quest'ultima, invece, si trova sempre più attratta da Dante e fa una scoperta sconvolgente. Nel frattempo, Simone non sa cosa fare dopo la maturità e tutte le sue certezze sembrano crollate, e Zeno pensa seriamente di abbandonare la scuola. La classe e i professori, però, non devono affrontare quanto è successo nella notte, e molte cose e rapporti tra di loro sono ormai cambiati.
Il cast principale e le new entry
Il cast della terza stagione vede il ritorno di molti volti noti, affiancati da importanti new entry che introducono nuovi intrecci narrativi.
- Alessandro Gassmann - Dante Balestra
- Claudia Pandolfi - Anita Ferro
- Nicolas Maupas - Simone Balestra
- Damiano Gavino - Manuel Ferro
- Christiane Filangieri - Floriana
- Pia Engleberth - Virginia Villa
Le Nuove Entrate nella Terza Stagione
- Nicole Grimaudo - Irene Alessi
- Dario Aita - Leone Rocci
- Filippo Brogi - Zeno
- Tommaso Donadoni - Thomas
- Giulia Fazzini - Greta
- Rita Castaldo - Alba
Dove vedere Un Professore in tv e in streaming
La seconda puntata della terza stagione di Un Professore andrà in onda stasera giovedì 11 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la serie in qualsiasi momento e seguire l'evoluzione delle nuove storie e dei protagonisti.