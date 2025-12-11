Un professore 3 stasera su Rai 1: anticipazioni della trama della quinta puntata

Tra bugie, amori nascosti e scoperte inaspettate, la gita a Montecassino diventa un viaggio di crescita e crisi per studenti e professori, dove ogni rapporto cambia per sempre.

Questa sera, giovedì 11 dicembre, in prima serata su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda il settimo e l'ottavo episodio di Un Professore 3, la serie con Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Nei nuovi episodi, la 5ªB affronta una gita ricca di tensioni, scoperte e momenti imbarazzanti. Tra drammi personali e relazioni inaspettate, ogni studente dovrà fare i conti con sé stesso, in un viaggio che metterà a nudo emozioni e segreti.

Un Professore 3: cosa vedremo questa sera 11 dicembre

La gita a Montecassino sconvolge gli equilibri della 5ªB: Simone si allontana da Thomas dopo aver scoperto le sue bugie, Zeno si perde nel bosco e va in panico, mentre nuove tensioni e relazioni confuse emergono tra i ragazzi. Al ritorno, Greta è a disagio, Simone è in crisi e Zeno vuole lasciare la scuola. Una relazione a tre fallisce, Dante complica involontariamente la situazione con Alba e Anita fa una scoperta che cambia tutto, mentre l'intera classe affronta rapporti ormai mutati.

Episodio 7, San Benedetto: Ora et labora

La 5ªB parte per una gita a Montecassino, un'occasione per studenti e professori di scoprire nuove verità. Simone, dopo aver scoperto la verità sul lavoro di Thomas e non riuscendo a perdonarlo per le menzogne, decide di allontanarsi. Durante la notte, mentre il professore di Fisica porta i ragazzi nel bosco per osservare le stelle, Dante approfitta di un momento di distrazione per restare da solo con Anita.

Manuel nell'episodio San Benedetto: Ora et labora

Nel frattempo, Zeno, che aveva mentito ai genitori per partecipare alla gita, si perde, scatenando le ricerche di Simone e degli altri. Intanto Thomas e Greta si ubriacano e si appartano, mentre Laura, Luna e Matteo decidono di sperimentare un nuovo tipo di relazione, mettendo alla prova dinamiche diverse all'interno del gruppo.

Episodio 8, Kollontaj e l'Eros alato

Dopo la gita, Greta è a disagio con Thomas, Simone è in crisi e Zeno non vuole più tornare a scuola. Manuel capisce che rischia di perdere l'anno e decide di reagire, impegnandosi a recuperare il tempo perduto. La relazione a tre tra Laura, Luna e Matteo fallisce, mentre Dante prova ad aiutare Alba, ma il suo gesto viene frainteso e peggiora la situazione. Viola tenta una sorpresa per Leone per dimostrargli quanto tiene a lui e alla sua materia, ma, vedendolo con Anita, cambia idea.

Quest'ultima, invece, si trova sempre più attratta da Dante e fa una scoperta sconvolgente. Nel frattempo, Simone non sa cosa fare dopo la maturità e tutte le sue certezze sembrano crollate, e Zeno pensa seriamente di abbandonare la scuola. La classe e i professori, però, non devono affrontare quanto è successo nella notte, e molte cose e rapporti tra di loro sono ormai cambiati.

Il cast principale e le new entry

Il cast della terza stagione vede il ritorno di molti volti noti, affiancati da importanti new entry che introducono nuovi intrecci narrativi.

Alessandro Gassmann - Dante Balestra

- Dante Balestra Claudia Pandolfi - Anita Ferro

- Anita Ferro Nicolas Maupas - Simone Balestra

- Simone Balestra Damiano Gavino - Manuel Ferro

- Manuel Ferro Christiane Filangieri - Floriana

- Floriana Pia Engleberth - Virginia Villa

Davide Di Vetta è Matteo

Le Nuove Entrate nella Terza Stagione

Nicole Grimaudo - Irene Alessi

- Irene Alessi Dario Aita - Leone Rocci

- Leone Rocci Filippo Brogi - Zeno

- Zeno Tommaso Donadoni - Thomas

- Thomas Giulia Fazzini - Greta

- Greta Rita Castaldo - Alba

Dove vedere Un Professore in tv e in streaming

La seconda puntata della terza stagione di Un Professore andrà in onda stasera giovedì 11 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la serie in qualsiasi momento e seguire l'evoluzione delle nuove storie e dei protagonisti.