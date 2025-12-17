Un professore 3, la quinta puntata stasera su Rai 1: Manuel torna a casa, Dante scopre com'è morto Gabriele

Manuel rientra a Roma dopo il suo viaggio in giro per il mondo, Dante scopre finalmente cosa è accaduto al suo ex studente e ne rimane scioccato mentre Anita è felice ma non sa cosa fare. Un Professore 3 torna stasera con il penultimo episodio, alle 21.30 circa su Rai 1.

Un professore 3 si avvicina al finale di stagione e molti nodi cominciano a venire al pettine. Nella quinta puntata in onda questa sera alle 21.30 circa su Rai 1 Dante verrà a conoscenza finalmente delle circostanze della morte del suo ex studente Gabriele. Un mistero che aleggia fin dalla prima puntata di questa terza stagione: forse capiremo anche perché il nuovo prof. di fisica è così scontroso con lui.

Ma è soprattutto il ritorno di Manuel a Roma a mettere in fibrillazione Simone e gli altri personaggi della fiction (oltre al pubblico a casa). Scopriamo allora cosa succederà in questa penultima puntata di Un professore 3.

Un professore 3, cosa succede nel primo episodio

Nel primo episodio della serata, intitolato Hawking: il mistero dell'universo, il ritorno di Manuel (Damiano Gavino) a Roma segna un momento importante per la classe e per la sua famiglia. Dopo un periodo lontano dall'Italia, infatti, il ragazzo rientra in un contesto totalmente diverso, dove rapporti e sensibilità sono più fragili di prima.

Anita (Claudia Pandolfi) è felice di riaverlo vicino, ma vive questa gioia con un nodo allo stomaco: nella scorsa puntata ha scoperto di essere incinta e questa notizia non riesce ancora a condividerla con nessuno. Il silenzio diventa una presenza costante, pesante, che condiziona i suoi gesti e i suoi pensieri.

Intanto Greta attraversa una fase particolarmente complessa. Le tensioni sentimentali con Simone e Thomas e una verità familiare rimasta a lungo nascosta la spingono verso un isolamento sempre più evidente. Chi le sta intorno inizia a cogliere segnali preoccupanti, mentre Manuel, quasi senza volerlo, riesce a diventare per lei un punto di ascolto in un momento in cui parlare sembra troppo difficile.

Il secondo episodio e la crisi di Dante

Alessandro Gassmann è Dante Balestra

Nel secondo episodio, Hannah Arendt: la colpa e il perdono, il racconto si sposta sul peso delle responsabilità e sul senso di colpa. Dante (Alessandro Gassmann) viene a conoscenza, finalmente, della verità sulla morte di Gabriele. Non è stato un incidente ad uccidere il suo ex alunno, né una colpa imputabile ad altri, ma una scelta maturata da un ragazzo schiacciato da una crisi profonda. È una rivelazione che colpisce il prof. come un pugno in pieno volto.

Dante inizia a interrogarsi sul proprio ruolo, sulle parole dette e su quelle mancate, sui dubbi seminati senza aver colto fino in fondo il disagio di chi aveva davanti. La domanda diventa inevitabile: fino a che punto un insegnante può sentirsi responsabile delle scelte dei suoi studenti? Intorno a lui, intanto, gli altri alunni cercano ognuno a suo modo di ritrovare un equilibrio.

Dove vedere la quinta (e penultima) puntata di Un professore 3

La quinta puntata di Un professore 3 va in onda stasera, mercoledì 17 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi sono disponibili come sempre anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile recuperare tutte le puntate della terza stagione in attesa della sua conclusione domani sera.