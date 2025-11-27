Un Professore 3, anticipazioni di stasera su Rai 1: Manuel tornerà? Cresce l’intesa tra Simone e Thomas

Questa sera 27 novembre in prima serata arrivano 'Wittgenstein: vero o falso' e 'Popper: gli errori': Manuel spiazza tutti, Simone e Thomas si avvicinano, Greta soffre, e il passato di Alba riemerge.

Questa sera 27 novembre in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, su Rai 1 andranno in onda il terzo e il quarto episodio di Un Professore 3, la serie evento con Alessandro Gassmann che nelle prime due stagioni ha conquistato milioni di spettatori. Nei nuovi episodi, Wittgenstein: vero o falso e Popper: gli errori, assisteremo a svolte inaspettate nelle vite dei protagonisti: dalla decisione improvvisa di Manuel, che destabilizza soprattutto Anita, al legame sempre più forte tra Simone e Thomas, fino alle nuove tensioni, ai segreti che riemergono dal passato e alle simpatie che iniziano a nascere tra i banchi e dietro le cattedre.

Un Professore 3: le anticipazioni della seconda puntata del 27 novembre

La partenza di Manuel destabilizza il gruppo, mentre Simone cerca di capire dove sia finito Thomas e i compagni di classe scoprono la difficile situazione di Zeno. Intanto iniziano a emergere le prime divergenze tra Dante e la nuova preside, mentre il motivo del rancore tra Leone e Dante viene svelato poco alla volta.

Tra Simone e Thomas scoppia la passione

Wittgenstein: vero o falso: La decisione improvvisa di Manuel di partire sorprende tutti, soprattutto Anita, che non riesce ad accettarla ed è molto preoccupata per lui. Manuel prova a rassicurarla: promette che si farà sentire spesso in videochiamata e che, in un certo senso, sarà ancora presente nella loro quotidianità. Nel frattempo Simone cerca di capire dove sia finito Thomas, scomparso dopo il loro primo incontro. Scopre così che il ragazzo vive in condizioni difficili e decide di riavvicinarsi a Dante per chiedergli un aiuto concreto.

Filippo-Brogi è Zeno

Intanto Simone approfondisce il legame con Greta: tra i due nasce una sintonia spontanea e si confidano le rispettive fragilità. Mentre tra Laura e Luna emergono tensioni legate a Matteo, la 5ªB scopre l'insolita situazione familiare di Zeno, che colpisce in particolare Viola. Nel frattempo Leone chiede a Dante di occuparsi di Alba, e a Dante viene l'idea di presentarle Anita.

Leone chiede a Dante di aiutare Alba

Popper: gli errori: Dante e Irene si trovano su posizioni opposte riguardo a Thomas e, più in generale, sul loro modo di concepire la scuola e la vita. Nonostante lo scontro, Thomas viene ammesso. Tra Simone e Thomas scatta la passione, mentre Greta, sentendosi messa da parte dal suo nuovo amico, reagisce male. Dante convince Alba a riprendere gli studi da privatista, per conquistare quel diploma a cui aveva rinunciato.

Intanto riaffiora la tragica storia di Gabriele, il suo ex fidanzato e compagno di classe, che anni prima aveva sconvolto la sua vita e incrinato il rapporto tra Dante e Leone. Nel frattempo tra Anita e il professore di Fisica nasce una simpatia evidente... ma anche Viola sembra essere rimasta affascinata da lui.

Il cast principale e le new entry

Il cast della terza stagione vede il ritorno di molti volti noti, affiancati da importanti new entry che introducono nuovi intrecci narrativi.

Alessandro Gassmann - Dante Balestra

- Dante Balestra Claudia Pandolfi - Anita Ferro

- Anita Ferro Nicolas Maupas - Simone Balestra

- Simone Balestra Damiano Gavino - Manuel Ferro

- Manuel Ferro Christiane Filangieri - Floriana

- Floriana Pia Engleberth - Virginia Villa

Dario Aita è Leone Rocci

Le Nuove Entrate nella Terza Stagione

Nicole Grimaudo - Irene Alessi

- Irene Alessi Dario Aita - Leone Rocci

- Leone Rocci Filippo Brogi - Zeno

- Zeno Tommaso Donadoni - Thomas

- Thomas Giulia Fazzini - Greta

- Greta Rita Castaldo - Alba

Dove vedere Un Professore in tv e in streaming

La seconda puntata della terza stagione di Un Professore andrà in onda giovedì 27 novembre 2025 alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la serie in qualsiasi momento e seguire l'evoluzione delle nuove storie e dei protagonisti.