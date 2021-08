Un posto al sole si ferma per la pausa estiva: quando tornerà in onda su Rai3?

Un posto al sole si fermerà per la pausa estiva anche nel 2021, fortunatamente per i fan lo stop durerà solo poche settimane: ecco quando tornerà in onda su Rai3.

Un posto al sole va in ferie: la pausa estiva infatti comincerà il 6 agosto per la popolare soap partenopea, che tornerà però su Rai3 appena due settimane dopo con i nuovi episodi.

Un posto al sole, dunque, non andrà in onda da lunedì 9 a venerdì 20 agosto, periodo di tempo in cui sarà rimpiazzato dalle repliche di Via dei matti, l'apprezzato programma con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

La soap tornerà in onda sul terzo canale RAI lunedì 23 agosto con le nuove puntate, nel consueto slot orario delle 20:45.

Cosa succederà nella puntata di venerdì 6 agosto, l'ultima prima dello stop? Le anticipazioni annunciano che, mentre Serena e Irene sono al mare, Filippo è sempre più impegnato, con l'aiuto del suo terapeuta, nel difficile compito di riappropriarsi della sua vita e dei suoi ricordi. Ma una vecchia conoscenza incrocerà la sua strada...

Silvia, in partenza per Indica con Michele, cerca di ritrovare la propria armonia familiare, ma Giancarlo non ha intenzione di rinunciare a lei. Clara è grata a Patrizio del suo supporto, ma non vorrebbe investirlo coi suoi problemi. La partenza di Franco, Angela e Bianca per il mare è l'occasione per augurare a tutti buone vacanze.