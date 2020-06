Un Posto al Sole, al via le riprese delle nuove puntate

Al via le riprese di Un posto al sole dopo la pausa forzata: le nuove puntate della soap ambientata a Napoli, sospesa dallo scorso 3 aprile, andranno in onda tra poco più di un mese. Il primo ciack è stato dato all'interno di Palazzo Palladini.

Negli ultimi giorni, tra conferme e smentite, si erano rincorse le voci sul ritorno sul set dell'intero cast di Un posto al sole. Dopo aver superato gli ultimi ostacoli legati alla mancanza di un protocollo governativo, la soap più longeva della televisione italiana è ripartita. Per l'occasione si sono ritrovati nella location di Villa Volpicelli tutti i protagonisti, i produttori, gli sceneggiatori, i registi e gli addetti ai lavori per festeggiare il primo ciack, nel rispetto delle norme vigenti.

Dopo la lunga interruzione dovuta all’emergenza covid, riparte la produzione della serie più longeva e amata della nostra televisione. pic.twitter.com/kfpvFTWi0r — Un Posto al Sole (@UPAS_Rai) June 16, 2020

Alcuni segnali positivi erano arrivati nei giorni scorsi, quando il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in un incontro con i produttori delle principali fiction e film tv girati nella regione aveva detto: "Abbiamo deciso di sostenere e valorizzare queste produzioni, d'intesa con i dirigenti Rai e i produttori. Daremo il massimo di assistenza, sia logistica che sanitaria, per consentire non solo di consolidare le esperienze e le eccellenze maturate negli ultimi anni, ma per accogliere in Campania ancora molte altre produzioni di livello nazionale e internazionale".