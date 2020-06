Un posto al sole: quando arrivano le nuove puntate? È giallo sui protocolli di sicurezza

Quando arriveranno su Rai3 le nuove puntate di Un Posto Al sole? Non si sa, nonostante i rumor che parlavano di un ritorno estivo per la soap più amata dagli italiani. Il motivo? Mancherebbe ancora il protocollo di sicurezza che permetta agli attori girare sul set.

É Il Fatto Quotidiano a gettare nel panico i fan della soap di Rai3: secondo voci vicine alla produzione nulla è stato ancora stabilito. Sembrava ormai tutto pronto per l'inizio delle riprese di un Un posto al sole, che dallo scorso 3 aprile sta sopravvivendo di repliche. Alcune indiscrezioni avevano fissato per il 15 giugno la data della ripartenza delle riprese, e Germano Bellavia, interprete del vigile urbano Guido, da Facebook aveva ipotizzato un ritorno effettivo in onda nel mese di luglio. Oggi però Il Fatto Quotidiano ha gettato di nuovo sconforto sui fan della soap più longeva della televisione italiana: fonti vicine alla produzione hanno dichiarato al quotidiano che "di certo non c'è nulla".

Le produzioni televisive per tornare al lavoro sono in attesa di un protocollo simile a quello firmato lo scorso 27 maggio dalle organizzazioni dei lavoratori, degli artisti, delle imprese di produzione cineaudiovisiva. Per il momento Patrizio Rispo e gli altri componenti del cast sono rimasti a casa in attesa di un segnale positivo che permetta di tornare sul set.