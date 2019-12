Un Posto al Sole, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti complici inconsapevoli di truffe romantiche

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti di Un Posto al sole complici inconsapevoli di truffe romantiche: i due attori, a 'Chi l'ha visto?' hanno denunciato il furto delle delle loro foto usate per creare falsi profili sui social, nati apposta per estorcere denaro a chi cade nella trappola.

Il programma di Federica Sciarelli torna a parlare delle cosiddette "truffe romantiche' con gli attori di Un posto al sole. Ospiti della scorsa puntata di 'Chi L'Ha visto?' i due hanno denunciato un caso analogo a quello subito dal loro collega Maurizio Aiello che pochi mesi fa aveva fatto sapere che alcune sue foto erano state usate per organizzare una truffa.

Michelangelo Tommaso racconta che nei giorni scorsi aveva notato che il suo telefono risultava localizzato in Congo, poi ha detto "Attraverso Facebook alcune ragazze che vivono in Africa mi hanno fatto strane richieste, invitandomi a spogliarmi". L'attore presente in studio con la moglie Samanta Piccinetti, con la quale condivide anche il set della soap girata a Napoli, ha raccontato qualcosa di più sul falso profilo creato: "Sono stato spacciato per un vedovo di origine francese o tedesca. Hanno usato anche la foto di Samanta dicendo che era morta".

Il falso Michelangelo si fingeva in difficoltà economiche dopo la morte della moglie, ed innamorato delle donne con cui entrava in contatto, e dopo averle plagiate chiedeva loro denaro. Lo stesso attore ha spiegato che: "una delle donne truffate, tra l'altro, era caduta nella trappola e aveva versato parecchi soldi dopo essere stata adescata sul web".

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti hanno voluto lanciare un appello agli spettatori: "Non ci siamo noi dietro i profili falsi creati con le nostre foto. Siamo felicemente sposati e non cerchiamo altri amori! È una truffa e dietro ci sono dei criminali. Non cascateci" ed hanno consigliato di approfondire sempre la provenienza dei contatti atipici.