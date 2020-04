Un Posto al sole: da Maurizio Aiello a Patrizio Rispo, come passano la quarantena gli attori

Dopo la sospensione di Un Posto al sole a causa del Covid-19, Patrizio Rispo e Maurizio Aiello hanno più tempo per coltivare i loro hobby, anche se già scalpitano per tornare sul set.

Patrizio Rispo e Maurizio Aiello hanno raccontato come stanno passando le loro giornate in quarantena, dopo che Un Posto al sole è stato costretto a fermarsi per l'emergenza Coronavirus. I due attori amano cucinare e in questi giorni stanno passando tanto tempo dietro ai fornelli.

L'emergenza sanitaria e le regole sul distanziamento sociale hanno costretto le emittenti televisive a stravolgere i loro palinsesti. Molti programmi sono stati momentaneamente sospesi, altri hanno cambiato i loro format rinunciando al pubblico e agli ospiti in studio. Anche l'inossidabile Un posto al sole il 3 aprile ha mandato in onda l'ultima puntata inedita. Dal 6 aprile sul profilo Instagram della soap è nata l'iniziativa #unpostoacasa dove è possibile vedere le dirette Instagram dei protagonisti e tanto altro.

Per raccontare come stanno passando le loro giornate durante la quarantena due dei protagonisti, Patrizio Rispo e Maurizio Aiello, si sono collegati con Storie Italiane per rispondere alle domande di Eleonora Daniele. La quarantena è diventata per Rispo 'Un pasto al sole': "Io mi divertivo a cucinare per gli amici e Maurizio lo sa, ora che invece il ruolo è ufficiale e devo cucinare tutti i giorni, è faticoso e capisco le mamme che devono cucinare sempre, mi sta passando un po' la voglia".

Maurizio ha risposto a qualche domanda sul futuro della soap "Stanno mandando le repliche del 2012, siamo in attesa che tutto torni come prima. So che è un parolone, perché niente sarà come prima. Però lentamente cercheremo di riprendere anche Un Posto al Sole". Il più insofferente è il portiere di Palazzo Palladini: "Non ce la faccio più ridatemi Un Posto al Sole - dice Patrizio Rispo - mi manca la mia famiglia vera. Perché io vivo più con gli attori di Un Posto al Sole che con la mia famiglia vera".