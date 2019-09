Un posto al Sole, Davide Devenuto lascia la soap? "Ho bisogno di una pausa"

Un posto al Sole andrà avanti per altre stagioni ma senza Davide Devenuto, che ha annunciato una pausa dal set in cui, da 15 anni, interpreta Andrea Pergolesi.

L'attore l'ha annunciato sulle pagine di Grazia, in un'intervista in cui ha parlato del passato ma anche del futuro, che, a quanto pare, non prevede la presenza degli abitanti di palazzo Palladini. "Sto per prendermi una pausa da Un Posto al Sole" ha annunciato Davide Devenuto. "15 anni sono tanti. Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo. Sono consapevole che i personaggi col tempo si esauriscono, ma Un posto al sole per me rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo".

Devenuto non ha nascosto di essere molto affezionato a tutto il cast della soap di Rai3, anche perchè è proprio grazie a Un posto al sole che ha conosciuto la futura moglie Serena Rossi, ma: "non nascondo che mi piace anche guardarmi intorno. Questo per me è un momento di riflessione e sto cercando di capire cosa mi riserverà il futuro". Il presente gli sta sicuramente riservando molte soddisfazioni: Davide Devenuto è entrato a far parte del cast di Rosy Abate 2, con il ruolo del boss Antonio Costello, e chissà che non abbia in serbo altre sorprese.

I fan di Un posto al Sole, intanto, si chiedono come Andrea Pergolesi verrà man mano allontanato da palazzo Palladini, soprattutto in un momento in cui la sua figura è fondamentale: al centro della trama al momento c'è la storia di Mia Parisi (interpretata dalla piccola "amica geniale" Ludovica Nasti), di cui, nel corso delle puntate, Andrea è diventato una sorta di padre adottivo.