Un posto al sole Classic, anticipazioni 21 maggio 2020: Teresa cerca di metter pace tra Greta e Roberto

Un posto al sole torna giovedì 21 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic e le anticipazioni ci riportano nel tentativo che Teresa fa di metter pace tra Roberto Ferri e consorte.

Teresa prova ad accorciare le distanze tra Roberto e Greta, ma il suo tentativo di mediazione, che in un primo momento sembra andare a buon fine, le costerà molto caro... Un duro confronto tra Franco e Nunzio porterà Boschi a fare i conti con la rabbia repressa del figlio. Serena cercherà di rimediare alla brutta figura fatta con Filippo, ma rischierà di andare incontro a una nuova e cocente delusione.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per giovedì 21 maggio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi.