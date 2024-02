Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 5 al 9 febbraio 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 5 al 9 febbraio 2024.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 5 al 9 febbraio 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

Rossella affronta le dichiarazioni di Nunzio e l'ostilità di Ada. Bianchi prova a portare Giulia dalla sua parte. Viola vede una luce nel suo rapporto con Antonio. Luca affronta una situazione delicata legata alla sua malattia. Michele intervista Flavio Federici

Lunedì 5 febbraio: Rossella deve elaborare la dichiarazione di Nunzio

Rossella deve metabolizzare la dichiarazione di Nunzio e gestire l'ostilità, per lei incomprensibile, di Ada in ospedale. Riccardo, a Milano, rischia di essere preda della nostalgia dopo aver incontrato Virginia.

Marina e Roberto continuano a mettere in atto la loro strategia per allontanare Ida da Tommy, ma le loro intenzioni sono ben chiare a Raffaele e Diego. Alberto cerca di convincere Clara a visitare la nuova casa che ha trovato per lei e Federico, ma Rosa è scettica riguardo alle buone intenzioni del Palladini.

Martedì 6 febbraio: Nunzio si prepara per un incontro inaspettato.

Riccardo, tornato da Milano, sembra avere qualcosa da confessare a Rossella, Nunzio sta per fare un incontro che proprio non si aspettava. Rosa non sembra affatto condividere il riavvicinamento tra Alberto e Clara.

Bianchi, intanto, prova a portare Giulia dalla sua parte. Decise ad aiutare il povero Alfredo, Mariella e Silvia troveranno un modo per mettere Cotugno con le spalle al muro.

Mercoledì 7 febbraio: Flavio Bianchi mostra un lato oscuro e inquietante

Michele decide di approfondire il tema della riqualificazione del centro storico che rischia di penalizzare le fasce più deboli della popolazione, Flavio Bianchi mostrerà un lato torbido e inquietante fino ad ora rimasto nell'ombra.

Dopo un lungo periodo di tensione, Viola vede finalmente uno spiraglio di luce nel rapporto con Antonio. La prospettiva per Riccardo di trasferirsi in Germania per lavoro causerà una piccola frizione con Rossella.

Giovedì 8 febbraio: Luca affronta una situazione delicata

L'impresa immobiliare di Bianchi è finanziata dalla camorra. Ferri farà a Michele un'insolita proposta che riguarda l'imprenditore. Clara tenta di convincere Rosa ad accettare di trasferirsi altrove ma la donna non vuole rassegnarsi a perdere la sua casa.

Pur avendo il supporto di Giulia, Luca dovrà affrontare un momento delicato legato all'evoluzione della sua malattia.

Venerdì 9 febbraio: Raffaele lavora per riavvicinare Ornella e Giulia

Raffaele, per favorire il riavvicinamento di Ornella e Giulia, invita lei e Luca a pranzo, poco dopo che lui si è sottoposto ad un importante visita di controllo.

Michele intervista in trasmissione l'imprenditore Flavio Federici, a proposito dei suoi progetti edilizi in Centro, che riguardano anche il palazzo di Rosa. L'uomo ha un volto pubblico specchiato, ma anche molti segreti.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.