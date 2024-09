Un Posto al Sole anticipazioni 18 settembre: Marina e Roberto più lontani, Damiano sulle tracce di Torrente

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 18 settembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alberto contribuisce all'indagine su Torrente. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Raffaele e Diego sono chiamati a testimoniare

La distanza tra Marina e Roberto sembra inesorabilmente destinata ad aumentare. Roberto è completamente assorbito dal processo contro Lara e Magdalena, spostando la sua attenzione dai problemi personali al caso giudiziario. Nel frattempo, Raffaele e Diego vengono chiamati a testimoniare in tribunale, ma la loro deposizione potrebbe non andare come previsto.

La tensione cresce, e i due uomini si trovano di fronte a un'inaspettata serie di complicazioni. Sul fronte delle indagini, le informazioni che Alberto ha fornito a Nicotera e alla Cimmino potrebbero portare a un'importante svolta per mettere fine alla latitanza di Torrente, il boss criminale che da tempo terrorizza Napoli.

Raffaele deve testimoniare in tribunale

Resta però da capire se le rivelazioni di Alberto saranno sufficienti a dare un decisivo impulso all'inchiesta. Infine, si aspetta con ansia l'esito dell'operazione di polizia condotta da Damiano, che si gioca il tutto per tutto per portare a termine la missione. Il successo dell'operazione potrebbe rappresentare una vittoria decisiva, ma l'esito resta incerto.