Un Posto al Sole, anticipazioni del 20 settembre: Ferri gioca tutte le sue carte per separare Tommaso e Ida

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 20 settembre su Rai 3, alle 20.50: Valeria e Niko hanno un legame sempre più forte.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Mariella cerca una via d'uscita tra palestra e nuovi inizi

Disposto a tutto pur di impedire il ricongiungimento tra Tommaso e Ida, Ferri metterà in atto un piano astuto e manipolativo, cercando di convincere Lara a cambiare la sua deposizione. La pressione sulla donna sarà intensa, e Ferri userà ogni mezzo a sua disposizione pur di raggiungere il suo obiettivo.

Nel frattempo, Valeria si prepara a tornare a casa, ma il suo legame con Niko continua a rafforzarsi, rendendo sempre più complicata la situazione. La loro relazione si sviluppa in modi inaspettati, portando entrambi a riflettere su cosa significhi davvero per loro essere insieme. Mentre sullo sfondo, Renato si lamenta di essere messo sempre più da parte nell'educazione di Jimmy e sospetta che ci sia lo zampino di Valeria.

Mariella si iscrive in palestra con Bice

Mariella, invece, si trova in difficoltà, il continuo pensiero di Guido e della loro separazione non riesce a darle pace. Spinta da Bice, decide di iscriversi in palestra, cercando così di distrarsi e di riprendere in mano la sua vita, dando una svolta alle vicissitudini dell'ultimo periodo, culminate con Guido che è andato via da casa ed il ritorno di Claudia nella vita del marito.