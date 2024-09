Un Posto al Sole anticipazioni 19 settembre: San Gennaro avvicina Mariella e Guido, Roberto trama contro Lara

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 19 settembre su Rai 3, alle 20:50: Diego vacilla durante l'interrogatorio. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su RaiPlay

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Renato si sente escluso: Valeria è il problema?

Diego affronta un momento difficile durante l'interrogatorio condotto dall'avvocato di Magdalena. Una sua esitazione potrebbe complicare ulteriormente la delicata situazione di Ida, mettendo a rischio l'esito del processo. Nel frattempo, Roberto è determinato a far cambiare la deposizione a Lara. La sua mente machiavellica elabora un piano subdolo per manipolarla e spingerla a ritrattare, nella speranza di ottenere un vantaggio decisivo a suo favore.

Nel giorno di San Gennaro, Lollo è invitato alla festa di un nuovo amico, un evento che offre a Mariella e Guido l'opportunità di riavvicinarsi. Tuttavia, questo momento di serenità per Mariella è breve, poiché presto torna a sprofondare nello sconforto. Bice, come sempre, interviene a modo suo, cercando di scuoterla con la sua solita determinazione e schiettezza.

Renato sente che Valeria sta complottando contro di lui

Infine, Renato si lamenta del fatto che viene sempre più escluso dall'educazione del nipote Jimmy. Sospetta che dietro a tutto questo ci sia Valeria, che a suo avviso sta influenzando negativamente la dinamica familiare. La donna, infatti, continua a seminare in Niko il dubbio che la presenza di Renato nella vita del figlio sia troppo ingombrante.