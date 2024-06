Un Posto al Sole, anticipazioni delle trame dal 17 al 21 giugno: Ornella rivela a Rossella il segreto di Luca

Un posto al sole torna a farci compagnia con cinque nuovi episodi che andranno in onda dal 17 al 21 giugno 2024 su Rai 3. Ecco le anticipazioni delle trame delle prossime puntate della ventottesima stagione della soap prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia. Nuove sfide attendono gli abitanti di Palazzo Palladini ed i loro amici con allo sfondo sempre la città di Napoli.

Trame degli episodi di Un Posto al sole in onda questa settimana

Lunedì 17 giugno: La felicità per il matrimonio appena concluso viene offuscata dalla scoperta della fuga di Alberto con Federico. L'avvocato sembra sempre meno lucido, e l'impossibilità di capire dove sia finito getta Clara e tutte le persone che le sono accanto nell'angoscia. Ormai consapevole della malattia di Luca, Ornella non riesce a far finta di niente e cerca di sorvegliarlo, seppure "a distanza", ma il suo comportamento rischia di non passare inosservato.

Martedì 18 giugno: Niko cerca di elaborare una strategia per convincere Alberto a riportare a casa Federico, ma l'uomo, disperato, potrebbe arrivare a un gesto estremo pur di non separarsi dal figlio. Dopo l'ennesima discussione infruttuosa con Luca, Ornella si vedrà costretta a svelare a Rossella il segreto del primario. Manuela è sempre più lanciata nell'impresa del parco archeologico, forte dell'appoggio economico di Costabile e convinta che sia la soluzione a tutti i suoi problemi, anche sentimentali, ma qualcosa potrebbe andare storto.

Alberto è scappato con suo figlio Federico

Mercoledì 19 giugno: Nunzio potrebbe convincersi a dare una chance a Diana, che è stata finalmente dimessa dall'ospedale, mentre Rossella sembra scivolare lentamente fuori dalla sua vita. Clara vivrà ore di profonda angoscia in attesa di conoscere le sorti di Federico, mentre Alberto prenderà un'inaspettata decisione.

Un Posto al Sole su Rai 3, anticipazioni delle trame dal 10 al 14 giugno 2024: Clara ed Eduardo si sposano

Giovedì 20 giugno: Marina è ferita dall'atteggiamento ostile che Roberto continua ad avere nei suoi confronti. L'uomo, intanto, non sembra avere alcuna intenzione di separarsi da Tommaso. Spinta da Silvia, Rossella sembra trovare il coraggio per parlare con Nunzio, ma forse è troppo tardi. Non c'è pace per Mariella, che sta per ricevere un colpo da cui sarà difficile riprendersi.

Venerdì 21 giugno: In occasione dell'uscita del manifesto pubblicitario che li ritrae in un bacio, Guido è sempre più coinvolto da Claudia e fa a Michele un'ammissione dirompente. Il giorno del test del DNA, Roberto viene sorpreso dalle domande incalzanti di una giornalista. Ma chi ha avvertito la stampa? Niko prova a riparlare con Jimmy della vacanza che vuole fare con Valeria.