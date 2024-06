Un Posto al Sole su Rai 3, anticipazioni delle trame dal 10 al 14 giugno 2024: Clara ed Eduardo si sposano

Tornano anche questa settimana le avventure dei protagonisti della soap in onda dal lunedì al venerdì nell'access prime time di Rai 3, prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.

Ecco cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50, dal 10 al 14 giugno 2024. Inizia una nuova settimana della soap più longeva della televisione italiana, siamo arrivati alla ventottesima stagione. Le anticipazioni delle trame di questa settimana sono incentrate su Ferri, che cerca di porre rimedio alla situazione dopo aver capito le intenzioni di Diego e Ida.

Trame degli episodi di Un Posto al sole in onda questa settimana

Lunedì 10 giugno Lara dovrà decidere se supportare la denuncia di Ida. Nel frattempo, Ferri, intuendo le intenzioni di Ida e Diego, cercherà di correre ai ripari in una corsa contro il tempo. Ornella, sempre più preoccupata per la salute di Luca dopo l'episodio della settimana scorsa, ne parla con suo marito e poi decide di confrontarsi delicatamente con Giulia.

Martedì 11 giugno Roberto è sempre più preoccupato all'idea di perdere Tommaso, mentre Marina sembra non riuscire a sopportare la situazione. Ornella non è d'accordo con la decisione di Luca di continuare a lavorare e proverà a farlo ragionare. Guido, deciso a rimettersi in forma, trova una nuova compagna di allenamento.

Roberto Ferri rimuncia a denunciare Raffaele

Mercoledì 12 giugno Raffaele è ormai rassegnato al proprio destino. Marina riuscirà a convincere Roberto a desistere dai suoi propositi? La persistenza di Valeria nel voler far partire Niko con lei porta a uno scontro tra l'uomo e Jimmy, che nemmeno Giulia riesce a mitigare. Il primo allenamento di Guido e Claudia sarà disturbato da un terzo incomodo e si rivelerà un divertente disastro.

Giovedì 13 giugno La notizia che Roberto ha rinunciato a denunciare Raffaele viene accolta con sollievo da quest'ultimo e dalla sua famiglia. Diego e Ida iniziano i primi passi necessari per vedere riconosciuti i diritti di lei su Tommaso. Tuttavia, Ferri ha una sua strategia. Clara è felice perché il giorno dopo sposerà Eduardo, ma Alberto non intende rinunciare a suo figlio.

Venerdì 14 giugno Nel giorno delle nozze, Clara ed Eduardo si preparano a diventare marito e moglie, ma non tutti vedono di buon occhio il loro matrimonio e l'imminente ingresso nel programma di protezione. Tra Marina e Roberto persiste un clima di freddezza. Ida guarda con speranza al suo futuro da madre, supportata da Diego che le farà una sorprendente proposta. Le strade di Nunzio e Rossella continuano a incrociarsi e separarsi, mentre Michele e Silvia, più uniti che mai, progettano di fare una vacanza insieme.