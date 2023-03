Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal marzo20 al 24 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 20 marzo al 24 marzo 202: la soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3, dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 20 marzo

Sempre più pressata dalla crisi economica del Caffè Vulcano, Silvia prende in considerazione le possibili soluzioni. Alberto, intanto, si avvicina pericolosamente all'architetta che dovrà occuparsi della ristrutturazione dello studio. Nel tentativo di distrarre Marina dalle intromissioni di Lara, Ferri le propone di andare al Circolo. Bice fa crescere l'ansia di Mariella per le uscite serali di Guido e Michele.

Martedì 21 marzo

Alberto è sempre più sicuro di sé e deciso a riaffermarsi sia negli affari che come seduttore. Silvia sentirà la forte pressione per le decisioni da prendere riguardo al Vulcano. L'insofferenza di Marina e la sua intolleranza verso qualsiasi tipo di provocazione, contribuiranno a creare una distanza crescente fra lei e Roberto, con grande soddisfazione di Lara. Sobillata da Bice, Mariella proverà a sollecitare Guido nell'organizzazione delle vacanze estiva senza ottenere però i risultati sperati.

Mercoledì 22 marzo

La crescente sintonia tra Eugenio e Lucia accende in Viola un pizzico di gelosia che incoraggia le speranze di riconciliazione del marito. Deciso a venire incontro alle esigenze economiche di Silvia senza vendere la casa di Teresa a Indica, Otello chiede un prestito a un suo caro amico. Renato è ammirato dall'efficienza con cui Rosa si occupa della Terrazza e della casa di Niko.

Giovedì 23 marzo

Viola è sempre più confusa sui sentimenti che prova. Il marito però non sembra più disposto a concederle altro tempo per riflettere. Mentre Niko continua a nutrire dubbi sui costi del progetto di ristrutturazione dello studio, la complicità tra Alberto e Diana continua a crescere. Messo in crisi dalla richiesta di prestito ricevuta da Otello, Renato cerca di tirarsene fuori con l'aiuto di Raffaele.

Venerdì 24 marzo

La sera prima del suo esame, Manuela si lascia convincere dalla sorella e da Samuel a bere qualcosa con loro, col proposito di non fare tardi. Ma non tutto andrà come previsto e toccherà a Serena provare a rimediare. La proposta di separazione di Eugenio giunge per Viola come un fulmine a ciel sereno. I due dissimulano con Raffaele, Ornella e Antonio, soprattutto per preservare il bambino, ma una decisione andrà presa.