Un Posto al Sole, anticipazioni 9 settembre: Luca scopre la verità su Gianluca, Anna esce dall'ospedale

È già trascorso qualche giorno dall'incidente di Anna e Gianluca, ed è arrivato il momento che Luca scopra la verità; sapendo quanto l'ex primario gli sia affezionato, Giulia è molto preoccupata. Nell' episodio di martedì 9 settembre di Un Posto al Sole infatti, la signora Poggi dovrà informare Luca; e mentre la relazione con Alberto è in profonda crisi, Anna è ormia pronta a lasciare l'ospedale.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap. L'appuntamento è ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su ** Rai Tre**.

Dov'eravamo rimasti

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Alberto è tormentato dai sensi di colpa per quanto successo a Gianluca e fatica a stare vicino ad Anna, nonostante la madre della ragazza insista con l'avvocato per aiutarla. Intanto Giulia si trova a dover raccontare a Luca l'accaduto, temendo la sua reazione.

Marina nel frattempo cerca di contenere un Mori sempre più fuori controllo, mentre Roberto e Michele indagano sui suoi loschi affari.

Cerri e Mariella infine, celebrano la loro amicizia con un gesto simbolico, ma l'intervento di Guido potrebbe compromettere tutto e portarli a un addio definitivo.

Anticipazioni 9 settembre: Luca scopre la verità su Gianluca, Anna esce dall'ospedale

Giulia Poggi

Anna sta molto meglio, tanto che le dimissioni dall'ospedale sembrano ormai vicine. Diversa invece la situazione di Gianluca, di cui Giulia ha dovuto dire tutto a Luca; la Poggi teme fortemente per la reazione del compagno, conscia che non sarà facile affrontare con lui una situazione tanto delicata.

Intanto Manuela osserva con nostalgia il tenero rapporto tra Irene e Filippo e non può fare a meno di ripensare a Maurizio.

Aria di maretta invece tra Guido e Mariella: l'Altieri dovrà rinunciare al tatuaggio dell'amicizia che aveva deciso di fare insieme a Sasà, dopo il veto imposto dal marito. Un divieto che, però, stavolta potrebbe finire per incrinare il rapporto tra i due storici amici.