Un Posto al Sole, anticipazioni 9 ottobre: Alberto non si arrende con Gianluca, Walter Scala promosso in radio

Gianluca non si è ancora ripreso dall'incidente, anzi: il ragazzo sta vivendo un momento di profonda crisi, ma non è solo. Nell'episodio di venerdì 9 ottobre di Un Posto al Sole infatti, sia Luca che Alberto faranno di tutto per aiutarlo a riprendersi, e non è detto che non ci riescano. Intanto, a Radio Golfo va avanti la scalata del nemico di Saviani, ormai dimessosi sia da direttore che come voce dell'emittente. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, ogni giorno in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Samuel

Al Vulcano, Samuel è sempre più in conflitto con Lorenza, mentre Silvia continua a darle credito nonostante i dubbi del cuoco. Stanco della situazione, Samuel decide di partire con Micaela per la Grecia, chiedendo all'improvviso alcuni giorni di vacanza e lasciando spiazzati i tre soci. Intanto Renato si prepara a viaggiare fino ad Agrigento per andare a trovare Franco, Angela e Bianca, ma ad attenderlo ci sarà una sorpresa tutt'altro che piacevole.

Anticipazioni 9 ottobre: Alberto non si arrende con Gianluca, Walter Scala promosso al posto di Saviani

Alberto

Sono ormai settimane che Gianluca, dall'incidente in poi, attraversa un periodo difficile, ma Alberto non ha intenzione di arrendersi e continua a stargli accanto con ostinazione. Anche Luca e Federico gli stanno vicini, cercando di dimostrargli tutto il loro affetto: riusciranno, insieme, a restituirgli finalmente il sorriso?

Nel frattempo, dopo le dimissioni di Saviani, Scala riceve da Roberto una promozione del tutto inaspettata: una volta fuori gioco il giornalista infatti, c'è un posto da direttore che è rimasto vuoto.

Passiamo infine a Renato che, invece, deve fare i conti con un imprevisto: la sua automobile viene portata via dal carroattrezzi. A questo punto, non gli rimane che chiedere aiuto a Raffaele, il quale si ritroverà coinvolto in una rocambolesca corsa contro il tempo per riuscire a partire alla volta della Sicilia.