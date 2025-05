Un Posto al Sole, anticipazioni 9 maggio: Serena deve risolvere i guai lasciati dalle gemelle

Samuel alle prese con le richieste dell'avvocato Palladini, mentre Serena torna da Torino e si trova in mezzo a problemi che non ha causato lei. Ecco cosa vedremo nell'episodio di domani di Un Posto al Sole.

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole, in onda a partire dalle 20.50. Mentre per Michele si avvicina la possibilità di tornare in radio, Serena torna a Napoli e si trova alle prese con i problemi creati dalle gemelle.

Ecco allora cosa vedremo nell'episodio di domani, venerdì 9 maggio.

Giulia ha chiesto a Luca di sposarla. La madre di Niko ha capito che il compagno stava progettando i suoi ultimi giorni, pensando già alle sue ultime volontà, e ha deciso di dimostrargli che non ha nessuna intenzione di abbandonarlo. L'ex primario invece, è intenzionato a lasciarla libera: quando la sua malattia peggiorerà, non vuole renderle la vita una gabbia.

Anticipazioni 9 maggio: per Michele si avvicina il rientro in radio, Serena risolve i guai delle gemelle

Samuel è andato a vivere nell'appartamento delle gemelle, ma Alberto Palladini non condivide questo subaffitto; inoltre, è deciso ad avere da Samuel l'affitto che le gemelle gli dovevano. Naturalmente il ragazzo non ha nessuna intenzione di pagare qualcosa che non spetta a lui, perciò sostenuto da Gabriela, si rifiuterà di assecondare la richiesta dell'avvocato.

Intanto Serena, tornata da Torino, si troverà a risolvere i guai che Manuela e Micaela si sono lasciate dietro: non sarà facile provvedere a tutto, tanto che forse dovrà aspettare che Manuela e Micaela ritornino a Napoli per mettere fine a dei problemi con cui, in realtà, Serena non ha niente a che vedere.

Elena infine vuole aiutare Michele a tornare a Radio Golfo 99, e forse ci riuscirà: la figlia di Marina dovrà confrontarsi con Roberto e Gennaro, ma l'obiettivo potrebbe rivelarsi più vicino di quanto sembrasse.

Intanto, Michele si preparerà a incontrare Agata. Il giornalista vuole avere una spiegazione su chi sia la donna, questa presenza misteriosa capace persino di entrare nei suoi sogni.