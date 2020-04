Un posto al sole anticipazioni 9 aprile 2020, repliche: il bambino che aspetta Greta è di Roberto Ferri?

Un posto al sole torna giovedì 9 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni trovano Roberto Ferri assai in ansia per diverse questioni personali.

Frustrato dagli scontri con il figlio e frustrato per aver capito di essere ancora sensibile al fascino di Greta, Ferri sta per scoprire se il bambino che la donna aspetta sia suo oppure no. Giulia non sa se dare importanza o meno alla collaborazione tra il centro d'ascolto e Vintariello. Nunzio viene a conoscenza di qualcosa che avrebbe preferito non sapere. Arianna non ci vuole ripensare e Andrea è sempre più a pezzi.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per mercoledì 8 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.