Un posto al sole, anticipazioni 8 aprile 2020: tra Niko e Manuela cresce la complicità

Un posto al sole torna mercoledì 8 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata in replica e le anticipazioni vedono crescere la complicità tra Niko e Manuela.

Andrea e Arianna riescono finalmente a parlarsi: sarà il preludio ad una riconciliazione? Mentre Ferri è furioso con Filippo colpevole di aver saltato il ciclo di dialisi, Serena farà il possibile per scoprire il nome del suo uomo dei sogni: ci riuscirà? La complicità tra Niko e Manuela, nei panni della babysitter Micaela, cresce sempre di più.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per mercoledì 8 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.