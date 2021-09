Un posto al sole anticipazioni 7 settembre 2021: l'aggressore di Susanna vive a Palazzo Palladini?

Un posto al sole torna domani, martedì 7 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni stringono il cerchio intorno all'aggressore di Susanna.

Dopo l'aggressione subita, Susanna è ancora sospesa fra la vita e la morte. Le indagini della polizia proseguono incessanti in tutte le direzioni, alcune delle quali sembrano condurre proprio a Palazzo Palladini...

Franco dovrà gestire una delicata situazione determinata dalla perspicacia di Bianca.

Marina non fa in tempo a complimentarsi con Fabrizio per la campagna pubblicitaria della Pasta Rosato perché un nuovo incidente minaccia, via web, la serenità e gli affari del marito.

