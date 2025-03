Un Posto al Sole anticipazioni 7 marzo: Fusco fuori controllo e pronto a un gesto terribile

Una puntata che si preannuncia piena di tensione, quella di Un Posto al Sole in onda domani sera su Rai Tre, L'appuntamento è come sempre alle 20.50, dal lunedì al venerdì. In questo nuovo episodio, troveremo Fusco fuori controllo, con pesanti conseguenze per Rossella.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Mariella

Nell'ultimo episodio abbiamo visto Fusco sempre più preoccupato per la sua situazione, per la prima volta davvero in difficoltà dopo l'avviso di garanzia che gli è stato notificato.

Nel frattempo, Guido e Mariella si sono riavvicinati, ma Bice si è preoccupata di mettere in guardia l'amica, perché convinta che i sentimenti di Guido non siano autentici.

Alice invece, aveva ricevuto la visita in radio di Vinicio, che vuole riappacificarsi e chiarire quanto avvenuto.

Anticipazioni 7 marzo: Fusco fuori controllo e pronto a un gesto terribile

Le anticipazioni dell'episodio ci raccontano di un Fusco deciso a tutto. Il primario dell'ospedale non sa cosa fare per salvare la faccia e farà una scelta terribile. Una scelta che avrà serie ripercussioni su Rossella e Nunzio, ancora lontani dal poter voltare pagina.

Fusco potrebbe mettere la dottoressa in pericolo o tentare il suicidio, facendo sentire Rossella in colpa e facendola ripiombare in piena crisi.

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Nel frattempo Vinicio e Alice si confrontano: il ragazzo si è sentito in dovere di affrontare suo fratello Gennaro, ma allo stesso modo vuole anche chiarirsi con la Pergolesi. Tra i due ragazzi potrebbe tornare molto presto la pace. Infine Michele, che è andato avanti nonostante Silvia gli avesse chiesto di fermarsi. Ma Gennaro ha preso accordi con Roberto e l'alleanza con Ferri potrebbe rivelarsi molto pericolosa.

Il giornalista riceverà una notizia molto importante e utile per il suo lavoro, ma per lui, purtroppo, è in arrivo un destino imprevedibile e tremendo.