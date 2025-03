Un Posto al Sole, anticipazioni 6 marzo: Michele sempre più in pericolo, Guido si riavvicina a Mariella

Gennaro ha minacciato Michele ma senza successo: per Gagliotti, è arrivato il momento di allearsi di nuovo con Roberto. E stavolta Michele è più in pericolo che mai... Tutto quello che vedremo nell'episodio di domani di Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre.

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre.

In questa puntata vedremo Guido riavvicinarsi a Mariella, mentre Saviani è ancora in pericolo: Gennaro Gagliotti infatti, si rivolgerà di nuovo a Roberto.

Ecco cosa succederà.

Nell'ultimo episodio

Guido

Nell'episodio precedente abbiamo visto Silvia molto spaventata per Michele, ma nonostante le sue richieste, il giornalista non ha mollato la sua inchiesta.

Intanto Guido continuava ad essere geloso della relazione tra Mimmo e Mariella.

Anticipazioni 6 marzo:

Mimmo e Mariella

Guido è molto nervoso, per lui è difficile accettare la storia della sua ex compagna. Al punto che ha provato a riavvicinarsi a Mariella, la quale se ne è sentita lusingata e ha provato nostalgia dei momenti passati insieme. Vedendo come stanno evolvendo le cose, Bice sarà molto preoccupata per la sua amica, perché teme che Guido la stia solo prendendo in giro. A questo punto, Bice cercherà di aprire gli occhi a Mariella, per impedirle di soffrire di nuovo.

Passiamo a Michele. Gagliotti lo ha minacciato, ma senza riuscire nel suo intento; non solo Saviani è andato avanti con il suo lavoro di inchiesta, ma pure Ciro lo ha umiliato.

Gennaro riterrà di dover alzare il tiro. Si rivolgerà di nuovo a Roberto, e stavolta Saviani e la sua famiglia potrebbero essere seriamente in pericolo.

Intanto Alice, delusa da Vinicio, riceverà un'inaspettata visita in radio durante il suo turno.

Rossella

Nel frattempo la denuncia di Rossella ha messo all'angolo Fusco che stavolta non sembra in grado di trovare una soluzione per uscire pulito dalle accuse. Sempre più sotto pressione, il primario sarà sul punto di perdere il controllo e potrebbe diventare molto pericoloso per tutti.