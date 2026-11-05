Un Posto al Sole, anticipazioni 6 novembre: Roberto Ferri ha un sospetto sulla morte di Mori

Michele e Silvia stanno per essere sfrattati, Ferri continua a difendere la sua famiglia, mentre continua ad essere più che mai certo della sua innocenza; non solo, perché Roberto inizia ad avere qualche sospetto su un personaggio che potrebbe avere a che fare con la morte di Mori. Per le gemelle infine, si profila un futuro diametralmente opposto per quanto riguarda la radio.

Vediamo dunque cosa succederà nell' episodio di venerdì 6 novembre di _Un Posto al Sole_, la storica soap della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Diego

I soci del Caffè Vulcano devono fronteggiare il ricatto di Lorenza, che sta dettando le sue condizioni per lasciare il Vulcano dopo l'incidente della serata della Dia de los Muertos. Ora che Lorenza ha svelato di quale pasta è fatta, Micaela non ha certo perso l'occasione per una ramanzina, ricordando a tutti il trattamento riservato a lei e Samuel

mentre Silvia e Michele rischiano di perdere la casa in affitto per la decisione di Renato di vendere l'appartamento. Intanto, Roberto interviene per proteggere Cristina dalle attenzioni della stampa e affronta Scala, mentre Marina fatica sempre più a nascondere il proprio coinvolgimento nella morte di Stefano Mori.

Anticipazioni 6 novembre: Roberto Ferri ha un sospetto sulla morte di Mori

Roberto Ferri

Dopo aver fatto capire a Scala che mettersi contro di lui potrebbe rivelarsi una pessima idea, Roberto continua a credere nell'innocenza di Greta e a sospettare che il misterioso finanziatore di Mori abbia un ruolo nella vicenda.

Intanto, ignari dei nuovi problemi che stanno per travolgere Michele e Silvia, Nunzio e Rossella sono sempre più concentrati sul progetto della loro nuova casa.

Passiamo infine alle gemelle: mentre Manuela fatica ancora ad accettare l'idea di aver lasciato la radio, Micaela è pronta a lanciarsi nella sua nuova avventura professionale alla conduzione di una trasmissione tutta sua.