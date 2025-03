Un Posto al Sole, anticipazioni 5 marzo: Gagliotti con le spalle al muro, ma sarà davvero così?

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3. In questa puntata di mercoledì 5 marzo, Silvia chiederà a Michele di fare una scelta: Saviani infatti, non arretra nemmeno davanti alle minacce di Gennaro Galiotti, e lei è molto preoccupata.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel corso dell'episodio.

Dove eravamo rimasti

Alice

Nell'episodio precedente Alice era delusa da Vinicio per aver raccontato tutto al fratello: se lei gli aveva raccontato delle indagini di Michele, non era certo per esporre Michele Saviani a un pericolo.

Nel frattempo, nonostante le intimidazioni di Gennaro Gagliotti e il nervosismo, Saviani porta avanti il suo lavoro d'indagine con l'intenzione di intervistare Gagliotti.

Anticipazioni 5 marzo: Gagliotti con le spalle al muro

Un posto al sole: Michele

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda domani, troveremo Silvia e Guido molto nervosi. I due cugini stanno vivendo delle situazioni complicate e preoccupanti; Silvia in particolare, è molto preoccupata per Michele Saviani. Gagliotti lo ha minacciato ma lui è comunque deciso a proseguire con l'inchiesta.

Se le intimidazioni non hanno ferito Michele, hanno invece avuto effetto su Silvia che, terrorizzata, chiederà a Saviani di fare una scelta molto difficile. Ma Michele non vuole rinunciare, proprio ora che il suo lavoro sta dando i primi frutti. Gagliotti stavolta sembra essere davvero con le spalle al muro. Ma sarà davvero così, oppure ha un asso nella manica da giocare? Nel frattempo Guido è ancora geloso di Mimmo, specie ora che ha capito che la relazione è seria: Mimmo sta diventando una presenza importante nella vita di Mariella e Lollo, ma Guido non ha intenzione di cedere il suo osto a nessun altro. Vinicio infine, potrà contare sull'aiuto di Ciro; l'uomo umilierà Gennaro così tanto da fargli cominciare a credere di essere a un punto di non ritorno, destinato a vedere fallire l'azienda di famiglia.