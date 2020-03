Un posto al sole anticipazioni 6 marzo 2020: Alberto e Niko ancora in trattative

Nella puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 6 marzo 2020 su Rai3, va avanti la trattativa tra Niko e Alberto Palladini per l'acquisto della macchina: anticipazioni.

Un posto al sole tornerà venerdì 6 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni portano a un ulteriore livello le trattative tra Niko e Alberto per l'auto.

Marina è angosciata, l'aggravarsi della situazione giudiziaria di Fabrizio non le dà pace, ma accanto a lei c'è Roberto, sempre più premuroso verso l'ex moglie. Con la complicità di Franco, Niko terrà ancora sulla corda Alberto Palladini riguardo all'acquisto dell'automobile. L'equilibrio tra Peppe e i condomini si fa sempre più precario: sarà necessario correre ai ripari.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 6 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.