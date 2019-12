Un posto al sole anticipazioni 6 dicembre 2019: Diego confida i suoi timori a Patrizio

Un posto al sole torna venerdì 6 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni si concentrano ancora sul momento complicato di Diego, che ha però trovato un prezioso confidente e consigliere.

L'umore dei due fratelli Giordano sarà agli antipodi ma, nonostante ciò, Diego potrebbe arrivare a confidarsi con Patrizio sul dilemma che lo attanaglia. Marina uscirà molto provata dalla cena in famiglia con lo zio di Fabrizio. Mentre Otello, di cattivo umore per aver litigato con Teresa, si sfogherà con un Renato solo e sconsolato, Silvia scoprirà il talento e lo spirito d'iniziativa di Samuel.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 6 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 5 dicembre 2019.

Un posto al sole anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2019: Diego cederà alla richiesta di Aldo?