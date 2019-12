Un posto al sole anticipazioni 5 dicembre 2019: Clara denuncerà Alberto Palladini?

Nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 5 dicembre 2019 su Rai3, le cose si mettono sempre peggio per Alberto Palladini, che ora rischia una denuncia da parte di Clara: anticipazioni.

Un posto al sole torna giovedì 5 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni gettano nuove ombre sulla situazione già parecchio complicata di Alberto Palladini.

Mentre Diego è ancora indeciso se accettare la proposta di Leone, viene fissata la data dell'udienza per il patteggiamento. Cederà alla richiesta di Aldo? Marina si accinge finalmente a fare la conoscenza di Sebastiano Rosato, ma qualcosa bolle in pentola dalle parti di Alberto Palladini e, sfortunatamente per lui, non sono buone notizie. Giulia e Angela, infatti, scoperte le sue immonde richieste a Clara, tentano di convincerla a sporgere denuncia contro di lui.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 5 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45

