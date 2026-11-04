Un Posto al Sole, anticipazioni 5 novembre: Renato sfratta Silvia e Michele, Ferri affronta Walter Scala

Un momento molto complicato per Silvia e Michele: sia per via del ricatto di Lorenza ai socia del Vulcano, che a Palazzo Palladini, per l'intenzione di Renato di vendere l'appartamento in cui la coppia vive in affitto. Intanto, mentre Greta si ritrova sospettata per la morte di Stefano Mori, Walter Scala ha intenzione di sfruttare il più possibile la notizia, senza risparmiare niente e nessuno.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di giovedì 5 novembre di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Roberto continua a sostenere Greta, deciso a dimostrarne l'innocenza, e resta sorpreso dalla comprensione mostrata da Marina. Al Vulcano invece, i soci cercano di superare le tensioni provocate dal ricatto di Lorenza e dagli errori commessi con Samuel e Micaela, mentre Mariella ritrova una vecchia conoscenza a quattro zampe, con grande disappunto di Guido.

Anticipazioni 5 novembre: Renato sfratta Silvia e Michele, Ferri affronta Walter Scala

Silvia e Michele

I soci del Caffè Vulcano devono fare i conti con le pretese di Lorenza, intenzionata a estorcere loro del denaro in cambio della propria partenza. La cameriera infatti, ha nascosto il suo errore facendo sparire la comanda dell'ordine incriminato, quello per cui è stata servita una salsa a un cliente allergico; sparite le prove del suo errore, ora sostiene di trovarsi in un ambiente tossico che potrà lasciare solo in cambio di denaro. A complicare ulteriormente la situazione in cui si trova Silvia, ci pensa Renato: deciso a vendere l'appartamento che lei e Michele hanno in affitto, il padre di Niko vuole aiutare Angela ad acquistare una casa ad Agrigento.

Nel frattempo, Cristina finisce nel mirino di una giornalista di Radio Golfo, che tenta di avvicinarla per un'intervista, spingendo Roberto a intervenire e ad affrontare Scala. Marina intanto, è sempre più in difficoltà e fatica a nascondere il proprio coinvolgimento nell'aggressione.